林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬轉違規房

林秉樞獄中獄外同樣不安分。(本報資料照片)

林秉樞被控家暴 立委高嘉瑜，羈押禁見近百天，獄中獄外同樣不安分；林深更半夜常扯室友的棉被、藉口吵架，日前事情鬧大，上手銬帶出舍房行政調查，台北看守所決定依法律規定，即刻將林轉進違規房收押七天。

林秉樞2021年12月偵查中羈押禁見，2022年1月25日由新北地檢署依偽造文書、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇8大罪狀起訴，送審後，法官依預防性羈押事由裁定續押，關在台北看守所的禁見兩人房。

林秉樞是羈押禁見被告，身分矚目、敏感，所方安排犯罪罪名相對單純的獄友與林同住，不過，林的生活習慣差，「囚情」也不穩定，監獄 管理員難以管理。

依台北看守所作息表，每天傍晚4、5點可以沖澡，但林秉樞衛生習慣極差，一個星期洗澡次數不到兩次；同房獄友常檢舉說「他的身上有一股酸臭味」、「我和他同房覺得很臭」，所方為此幾度換人與林同住；此外，林秉樞內務不整潔，與林同房的室友牢騷滿腹。

另外，林秉樞還常與室友衝突，獄方規定上午6時吹起床號、7時盥洗後點名，但林經常凌晨3、4點睡不著覺，起床開始胡鬧室友，喜歡動手將室友的棉被扯掉，室友一不悅，林就趁機與室友互為口角。

上月27日半夜，林秉樞再次不讓室友安睡、扯掉室友被子，兩人半夜喧嘩、嘶吼，林還嗆室友「不然想怎樣，要不要來輸贏！」，管理員認為事態嚴重，清晨4時許，將林帶出舍房辦理違規調查，為防林脫逃，對林上手銬，林承認鬧事、違規，受處分移房轉押違規房7天。

台北看守所對林秉樞緊急上戒具後，事後陳報法院，稱林秉樞因在舍房內與同房人員發生爭端，需帶出調查，不過，假日警力薄弱，為防脫逃，看守所長官核准，2022年2月27日4時58分對林施用手銬1付，同天5時56分解除戒具。

法院裁定書指出，看守所陳報事實有「台北看守所對被告為束縛身體處分陳報狀」為據，林秉樞假日出房有脫逃之虞，所方對他上戒具未達4小時，先陳報長官，事後補狀，且已解除，施用戒具是為確保羈押，未踰必要程度，應准許。