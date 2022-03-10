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用餐飆髒話砸店員 曹格遭警裁處

台灣新聞組／台北10日電
歌手曹格本月7日晚上6點多在台北市內湖區一間餐廳用餐，疑似酒後情緒失控，與隔壁桌消費者發生爭吵。(合成圖／翻攝自爆料公社、本報資料照)
歌手曹格本月7日晚上6點多在台北市內湖區一間餐廳用餐，疑似酒後情緒失控，與隔壁桌消費者發生爭吵。(合成圖／翻攝自爆料公社、本報資料照)

歌手曹格7日晚上6時多在台北市內湖區一間餐廳用餐，疑似酒後情緒失控，與隔壁桌消費者發生爭吵，店員上前勸導，與曹格發生推擠，遭曹格弄傷手、腳、臉部。爭吵過程遭旁人錄影並貼上網，警方通知曹格到派出所說明，確認違反社會秩序維護法，依法裁處。

網友在「爆料公社」匿名爆料，7日到內湖某間餐廳用餐時遭隔壁包廂的知名歌手用不雅字眼辱罵，爆料者請對方不要再罵了，不然要叫警察前來，「他就開始失控丟東西要衝過來打我們(東西有打到老闆)。這中間當然也一直咆哮，老闆的小孩也有被打到」，東西還砸中服務生。

雖然爆料者沒公開是哪位歌手，但後來內湖分局證實是曹格。警方調查，曹格在餐廳內2分鐘內狂飆27句英文髒話，起因疑認為對方講話太大聲，警員獲報到場時，曹格已經離開，便通知他到派出所說明。

曹格9日早上到派出所做筆錄時態度客氣，詳細描述當天事發經過，表示已與餐廳私下和解，不過警方仍認為他觸犯社維法，便依法裁處。

曹格10日在IG發文說，「願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。」

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