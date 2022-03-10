我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

社運紅人猥褻3女 高院僅認定1人被害

記者王宏舜／台北10日電
沃草創辦人柳林瑋涉強制猥褻，台灣高等法院撤銷原判決，改判他8月徒刑。(本報資料照片)
沃草創辦人柳林瑋涉強制猥褻，台灣高等法院撤銷原判決，改判他8月徒刑。(本報資料照片)

沃草創辦人柳林瑋被控以按摩、壓力大、久未見面等理由要求和三名女子擁抱，趁勢強吻、撫摸胸部和下體，他否認，聲稱女方想交往不成才陷害他。台北地方法院不採信他的說詞，依三個強制猥褻罪判1年6月徒刑。台灣高等法院審理後僅認定犯一罪，撤銷原判決，改判8月徒刑。

39歲的柳林瑋參與太陽花學運時，獲「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳被控2015年七夕時，邀大學時帶醫學營認識的高中女生吃晚餐，開車送女學生回家時強吻得逞。2017年4月16日柳藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀一名在校園演講認識的女子見面，在車內強吻女子。

2017年10月3日，柳林瑋讓一名女工讀生到家中打掃拿酬勞，卻強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

柳林瑋否認犯行，但北院認為三名被害女子有相關訊息、臉書文章，指控柳林瑋犯罪手法類似，三人互不認識，可認所述情節並非虛構。因被害人希望判不得易科罰金之刑，北院依三個強制猥褻罪各判8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月。

高院開庭期間，柳從頭到尾都否認犯罪，數度表示絕沒有「強制」任何人做任何事。高院審理後，認定柳僅強制猥褻其中一名告訴人，判他8月徒刑，另2名女子指控部分無罪。

高院 醫學 臉書

上一則

台海若開戰 賴清德：不能只期待美派兵護台

下一則

呂秀蓮批蔡政府抗中沒保台 倡聯合日、韓打造金三角

延伸閱讀

高院拒審上訴 「天才老爹」恢復自由身

高院拒審上訴 「天才老爹」恢復自由身
殺女友減刑9年…出獄後拒戴口罩又行兇 北京男判死

殺女友減刑9年…出獄後拒戴口罩又行兇 北京男判死
率網軍辱外交官害輕生 楊蕙如改判5月定讞

率網軍辱外交官害輕生 楊蕙如改判5月定讞
商家可否拒接同志客戶？ 最高院同意聽審 預計明年裁決

商家可否拒接同志客戶？ 最高院同意聽審 預計明年裁決

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴