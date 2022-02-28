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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

遭酸民嗆「滾回俄羅斯」 女星安妮：沒人支持戰爭

記者杜沛學／台北28日電
安妮赴台發展多年。（取材自臉書）
安妮赴台發展多年。（取材自臉書）

俄烏開戰引起世界關注，從俄羅斯來台發展的女星安妮臉書遭酸民灌爆嗆聲：「你們這些俄羅斯人真討厭，侵略善良的烏克蘭人。」、「妳怎不回祖國打仗？」、「滾回去俄羅斯吧，妳在俄羅斯混不下去才來台灣的。」無端捲入世界戰火，好友曹晏豪力挺發聲之外，她本人也回覆了。

安妮難過表示：「烏克蘭和俄羅斯兩邊都是我的家人，兩邊都有家人和朋友，我們都很難過。沒有人支持戰爭，大家只希望能平平安安過日子，世界需要愛，願世界和平。」據悉，安妮出生於俄羅斯海參崴，父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人。雖有酸民嗆聲，但也有網友支持她，喊話：「戰爭又不是安妮發動的...」、「要怪也是怪普亭，怎麼會是怪百姓，我相信安妮也不希望戰爭的。」

而曹晏豪曾和安妮合作電影「詭祭」，他形容兩人感情如兄妹，喊話酸民：「這個世界不缺你的恨，我們需要相愛往前。」、「她被欺負時，我希望告訴你不要讓仇恨繼續。因爲這件事一點都不出於她，她很善良也努力在台灣生活。請不要讓你的言論成爲下個侵犯她人的行動。」並反嗆酸民：「當一個政權攻擊另一政權時，我們的不平會展現出來。但當你的不滿是在攻擊另一個個體時。想問：你有什麼不同？」

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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