昔台灣第六女富豪蔣清明炒股還被法官罵 判13年變成5年

蔣清明。(本報資料照片)

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，被控結合市場派操縱自家股價 ，股價2年內從30元(台幣，下同)拉到74元，2017年遭檢方依違反證券交易法高買證券罪起訴，台北地方法院判她13年徒刑，併科3億罰金。案經上訴，台灣高等法院認為她的犯罪所得未達1億元，刑度減成5年徒刑。

必翔實業靠輔具電動輪椅、電動車起家，當年因擁有業界覬覦的電動車與磷酸鋰鐵電池專利技術，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九都對公司讚譽有加，號稱科技界的台灣之光，前副總統吳敦義曾稱讚必翔是「了不起的公司，有創新與研發能力。」

但2017年間，必翔卻傳出炒股弊案，檢調獲報創辦人伍必翔涉嫌結合市場派作手、金主，以相對成交方式，將必翔股價從每股30元哄抬到74元，搜索、偵辦。伍必翔否認炒股，指存摺、印鑑都是由妻子保管，蔣清明也說伍不知她向人借帳戶投資 必翔股票 ，兩人還為此爭吵、離婚。當年9月，台北地檢署依違反證交法罪嫌將蔣清明等人起訴，伍因不知情而不起訴。

台北地院判決指出，2004年間必翔公司、蔣清明及伍必翔在英國與該國 Days Healthcare U .K .Limited 公司涉訟，英國法院判蔣清明、伍必翔應與必翔公司連帶給付 DHL 公司1023.5萬英鎊元和訴訟費用暫付款200萬英鎊，我國最高法院確認許可英國DHL公司在我國對必翔公司及伍必翔、蔣清明強制執行。為此，蔣清明從2014年起即陸續向銀行貸款，並以所持有的必翔公司股票向安泰商業銀行等銀行質押借款。

蔣清明和必翔公司秘書張清英、姻親陳世偉（必翔公司前管理部副科長）和股市投資人彭建忠、蔡豪峰、許世璜等人合作，操縱必翔公司股價。但蔣清明辯稱請彭建忠操縱必翔公司股價並非為「牟利」，而只是「維持股價」，她因之前以必翔公司股票向銀行設質借款，且因部分股票是以融資買進，為維持融資擔保維持率，避免遭銀行斷頭，才會委請彭「護盤」。

北院認為蔣清明等人炒股的不法利益高達9.5億元，危害股票交易市場秩序和投資人對公平交易市場信心，必翔公司股價也因被炒作，2014年4月30日收盤價每股30.55元，上漲至2016年12月30日的收盤價每股62.7元，漲幅達105.24％，與同期間同類股（生技醫療類）指數跌幅14.82 ％、大盤指數漲幅5.26％嚴重悖離。

北院認為蔣清明想把責任都推給彭建忠等人，還無視法官命令「膽敢不擇手段騷擾證人」，毫無悔意，重判她13年徒刑。

高院今撤銷原判決，依證交法高買高賣罪判蔣清明5年徒刑，張清英3年6月、彭建忠4年、蔡豪峰3年2月、許世璜3年6月、陳世偉1年徒刑；其中陳緩刑2年，支付公庫20萬元。被告的犯罪所得全部沒收。