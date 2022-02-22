當年辦倒扁家族 檢察官陳瑞仁將退休：司改被民團綁架

台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍（左）21日送花給下月退休的檢察官陳瑞仁（右）。(記者王聖藜／攝影)

2006年在台灣高等檢察署查緝黑金行動中心「辦倒」前總統陳水扁 家族的檢察官 陳瑞仁，下月2日退休 。台北地檢署昨天為陳舉辦歡送會。陳說要退休了，有些話「不客氣」地說，直陳司法改革「政府被民間團體綁架，毫無中心思想」。

陳說申辦退休，是因「太累了」，他的職缺在台北地檢署，因在三審蒞庭，沒在北檢服務過一天，本來想在北檢辦一件「封刀之作」，已無機會，做不到就讓位。

陳瑞仁先表示，他的檢察官生涯兩度出國深造，一直都是從檢察官的角度去看世界，所學也全部貢獻給檢察體系；司法官學院23期結業後，選填志願到偏鄉的台東地檢署服務，在台東代理過主任檢察官工作，也代理蓋過檢察長的章。

話鋒一轉，陳瑞仁提及職涯的遺憾。他說，全國司法改革會議被民間團體所綁架，「是司改的最大問題」，政府對司法改革，毫無中心思想可言，只會聽信民團的話，司法改革需要的其實是專業考量。

陳瑞仁說，他擔任檢察官第一天，就看到檢察制度如羅馬帝國般衰敗、衰亡，檢察官一直被人打壓，他想推動檢察內部人事改革，要長遠規畫並坐下來談，「改了一半的司改，比沒有改的司改還要糟」。

陳瑞仁說，檢察人事不管是一、二審輪調或其他，都沒做好，做了一半就停擺，檢察人才出走有許多原因，年金問題、檢察官集體被醜化等都是；金字塔型的人事構造要每個人都升遷是不可能的，總有人落空，「萬年檢察長」讓人事塞車，也要解決。

陳瑞仁說，一個人幹了8年主任檢察官，再幹6年檢察長，「被肯定了14年難道還不夠嗎？」、「從一審地檢署退休難道很可恥？」、「三審檢察署不可以採任期制嗎？」

他說，檢察人事改革有些事讓人有期待，但沒有人去做，司法界最欠缺的就是自我犧牲的美德，行政官員總是踩在別人肩膀上升官。他說司法官要甘於寂寞，能甘於寂寞，外界才會害怕司法官的骨氣。