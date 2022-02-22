進口犀牛涉抬價 三立前主播李天怡50萬交保

三立電視台前主播李天怡接受「頑皮世界」委託協助進口野生動物，涉抬價近700萬元，涉嫌背信。(圖：三立電視台提供)

三立電視台前主播李天怡、夫婿郭人杰、澳洲 台商李吳達接受「頑皮世界」委託協助代理犀牛等非洲野生動物，卻抬高進口動物的報價約25萬美元(約台幣700萬元)，檢調昨天發動搜索、約談李天怡等人到案說明，依背信罪查辦三人，今天凌晨李天怡以50萬元(台幣，下同，約1萬7948美元)交保、郭人杰以40萬元交保、李吳達以40萬元交保。

台北地檢署指揮調查局台北市調查處蒐證，搜索李天怡住處等5地，依蒐證，這筆浮報款項疑已流入李女相關項下，至於李天怡3人各自實際獲利多少？辦案人員依事證會進一步釐清。

三立電視台2020年由總經理張榮華主導入主「頑皮世界」野生動物園 ，「頑皮世界」原計畫2021年自非洲史瓦帝尼引進包含犀牛、長頸鹿、羚羊在內的多種野生動物，不過，計畫曝光引發動保團體抗議，事後告吹。

據了解，「頑皮世界」找上李天怡協助進口野生動物，是因李女主持三立「消失的國界」節目常出入非洲，認為李女有進口動物的管道，不過，李天怡疑浮報價格，甚至無法提出進口野生動物的證明，於是檢舉李女收取回扣

檢調蒐證，李天怡與郭人杰、李吳達合資籌設「亞太印象」公司，2020至2021年間違背「頑皮世界」野生動物園受託任務，提高野生動物的進口報價約25萬美元、合計台幣近700萬元。

檢調認為，李天怡受三立委託從事業務，卻浮報進口價格，儘管沒有輸入成功，李天怡仍涉犯刑法背信罪，昨天收網、蒐證，約談李天怡等人到案查辦。

位於台南市學甲區的「頑皮世界」野生動物園，是亞洲首座由私人創建的動物園，園內有來自5大洲的野生動物，現飼養200多種野生動物。

三立前主持人李天怡接受「頑皮世界」委託協助代理進口非洲野生動物，爆出涉嫌抬高報價；動物進出口事宜涉及農委會林務局、防檢局業務，據了解，李天怡過去這段時間經常拜訪相關單位，親自詢問、關心進口動物進度，行事相當積極。

去年頑皮世界擬向史瓦帝尼進口18隻「網紋」長頸鹿，動保團體指控該案可能涉嫌「洗動物」（將非法捕獲的動物轉變成合法），林務局因而要求業者提出進口網紋長頸鹿個體在史瓦帝尼的繁殖及圈養歷史等資料，業者最後放棄申請。相關官員指出，不了解業者放棄進口跟李天怡一案是否有關係。

主播出身的李天怡過去與陳雅琳曾傳互鬥，李天怡「消失的國界」擠壓到陳雅琳「福爾摩沙事件簿」時段，讓陳雅琳氣到拍桌抗議；但雙姝多次否認不和，也駁斥內鬥說法。2018年李天怡升任新聞部副總，沒多久就調動黃倩萍播報時段，引發內部猜測黃倩萍是否得罪李天怡。

李天怡屢傳和同事不睦，2020年被調任新聞部總編輯，又傳出老闆對於她在管理職上不盡滿意說法。當時李天怡親自闢謠，感謝公司交付品牌轉型任務，是「轉任」而非「降調」。她去年才接下三立籌辦的「會動的文藝復興」行銷總監一職，如今因私下浮報野生動物進口價格惹火老闆。

原本公司低調拔除她的總編輯職務，改由約聘身分繼續負責「消失的國界」。如今電視台證實由李文儀接棒，未來節目中再難看到李天怡主持身影。