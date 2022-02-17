巴戈胰臟癌病逝 雙星報喜天上重聚

資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。（本報資料照片）

資深藝人巴戈，16日晚於林口長庚醫院因癌症 過世，享壽67歲，哥哥巴箭說，是膽管炎沒注意，破了，流到胰臟和肝。巴戈罹患兩種癌症，全家人都在醫院陪他，跟他說完話，他閉眼安詳走了。巴戈的遺體目前安放在台北長庚醫院，告別式時間預計3月3日在一殯舉行，會以佛教形式進行。

巴箭說，巴戈之前就一直不舒服，但查不出原因，去年8、9月發現是兩種癌，其中胰臟癌末期，往年過年都在他家吃年夜飯，今年過年因為他身體關係，全家人移動到巴戈家，「我們共有四個兄弟、兩個姊妹，家人都聚在一起，巴戈很喜歡家庭生活，所以這個年過得很滿意」。當晚，所有家人都來到醫院陪在他身邊，原本巴戈眼睛半開、嘴巴也開著，但巴箭告訴他，「有什麼事，兄弟都幫你解決了，小孩也長大，過得很好，你放心吧」。巴戈此時闔眼，嘴也閉上，安詳離世。

巴戈8歲時就以童星出道，國立藝專畢業後，成為華視基本演員，總共在華視待了36年。1980年代，和鄒美儀以華視綜藝節目「雙星報喜」紅透電視圈，並兩度榮獲金鐘獎最佳節目主持人獎，從此成為綜藝大哥。但鄒美儀2002年1月年僅46歲便罹癌過世，如今巴戈也辭世，兩人將在天上重聚。巴戈除了「雙星報喜」，也主持過「江山萬里情」、「連環泡」及演出「郵差總是按錯鈴」系列劇集，搞笑形象深植人心。

後來他因為聲援高凌風，向華視爭取藝人福利 ，卻慘遭華視封殺，他輾轉到了台視，先後主持「強棒出擊」與「綜藝出擊」，其中「綜藝出擊」因收視不理想，後來遭到「就在今夜」取代，1991年憑藉該節目再奪金鐘獎。而他近年曾在「女力報到」演出，也多把重心放在公益上，積極參與紀寶如推動的台灣優質生命協會活動。他在演藝高峰時，曾自曝一年只休假5天，半退休 後生活過得怡然自得，卻想不到突然撒手人寰，讓人不勝唏噓。