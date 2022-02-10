開罰盧秀燕入鏡「女兵日記」 NCC挨告敗訴

TVBS戲劇「女兵日記女力報到」出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕(中)，被NCC認為違反置入性行銷裁罰20萬台幣；台北高院認定無對價關係，改判NCC敗訴。(圖：TVBS提供)

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女力報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為違反置入性行銷規定裁罰20萬元(台幣，下同)，電視台所屬的聯利媒體公司提告。一審判聯利媒體敗訴，案經上訴，台北高等行政法院認定，盧與節目沒有對價關係，不是置入性行銷，改判勝訴確定。

盧秀燕昨日在臉書 發文回應：「三年了，感謝司法還公道」，還說歡迎所有新人來台中拍婚紗，會每天更認真做好市長的角色，大家看見台中的美好。她還標注「身正不怕影子斜」。

TVBS歡樂台2019年3月8日晚間8至9時播出「女兵日記女力報到」，劇情安排男女主角到台中花博覽拍婚紗照，巧遇盧秀燕，盧說出「你們是兩位職業軍人結婚，好特別喔！謝謝你們選擇台中，選擇花博」、「謝謝你們把你們人生最幸福、最浪漫的時刻留在我們台中」等台詞。NCC認定為置入性行銷，但電視台未依規定揭露置入者名稱或商標，違反衛星廣播電視法規，裁罰聯利媒體20萬元。

聯利媒體不服提告，主張置入性行銷必須有對價關係，依據台中市政府等單位回函可知，並沒有金錢給付關係，電視台也沒有因盧秀燕片段而提高收視率。

聯利媒體認為，劇情安排自然合理，盧秀燕台詞也沒有介紹台中花博特色，只是單純祝福、感謝新人，認為NCC裁罰過度侵犯劇組的創意和自主性。

一審認為NCC裁罰有理。聯利上訴，主張節目中盧秀燕演出片段，應屬好意施惠關係，僅是出於情誼所為，與置入性行銷無關。

二審指出，遍查卷內事證可知，並無從認定聯利媒體與盧秀燕的演出片段互有對價關係，因而構成衛廣法規定的置入性行銷，且觀諸原處分主旨或事實，均未詳述或探討何以聯利媒體與盧秀燕的演出片段具有償或對價關係。

二審判定NCC在2019年11月1日召開由學者、專家、實務工作者組成諮詢會議，未探討關於對價或有償關係的要件，一審原處分認定構成置入性行銷顯然有誤，因而撤銷原處分。