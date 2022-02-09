嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

曾拿下金馬、金鐘雙金影帝等殊榮的資深演員常楓，9日驚傳大年初六在家安詳辭世，享耆壽98歲，女兒常青受訪時低調證實。

綜合媒體報導，常楓1976年即以「香花與毒草」獲得金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎終身成就獎，也曾在1984年及1986年各以「華視劇展：兩種結尾」、「華視劇展：秋月春風」兩度獲得金鐘獎最佳男主角獎，2015年再獲頒金鐘50的特別貢獻獎殊榮；他退而不休，2019年96歲高齡的他更以「拂鄉心」獲得上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。

據報導，常楓和妻子張遙育有1子1女，91歲的張遙長年臥病在床，去年中辭世。常楓去年6月中還在女兒常青陪同下接種新冠肺炎疫苗，當時常青受訪談到爸爸的身體狀況時曾表示：「父親除了耳朵重聽外，沒有三高 問題，因此不太忌口，喜歡甜食和重口味料理，只要能讓他長肉的，我們就不太會干涉。」

圖為常楓勇奪金鐘獎最佳男演員獎。(本報資料照片)

雖然常楓因為長壽常被問到養生之道，但常青表示，爸爸的生活作息其實不太符合養生原則，不僅鹹甜不忌，冰淇淋、巧克力都吃，也不太運動，晚飯時都會喝一小杯高粱，對血液循環有益，但其他時間就絕不碰酒，菸也已經戒了很久。

報導指出，半退休 狀態的常楓，近年依然不斷接到演出邀約，但因年紀長了，仍以體力狀況作為首要衡量，一切謹慎考量。

女兒常青9日一早接獲媒體詢問電話時低調表示，爸爸日前確實已經在睡夢中離開，關於爸爸離開以及告別式形式，常青表示，母親去年中過世，當時因為在疫情 中，沒有任何公祭儀式。曾和父親討論過身後事，他希望就是簡單低調處理。