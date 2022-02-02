台灣掃黑英雄 前法務部長折廖正豪過世 享壽75歲

法務部前部長廖正豪除夕夜逝世，享壽75歲。（本報資料照片）

法務部前部長廖正豪在前天除夕夜逝世，享壽75歲。廖正豪是繼任馬英九 的法務部長，上任即執行掃黑行動，將不少黑道大哥以直升機押赴綠島監禁，當時獲九成民意肯定。

據了解，廖正豪十年前做心臟繞道手術，近月身體狀況不穩定，從去年11月頻繁進出醫院，他成立的向陽公益基金會也由女兒接手。數周前他再度住進加護病房，前晚病逝後，遺體移置台北市立第二殯儀館，家屬今天將設置靈堂。

國民黨 立委葉毓蘭稱許廖正豪任法務部長時，是台灣治安最黑暗的時候，他以鐵腕整頓，是讓治安從谷底反轉的重要人物。葉表示，當時廖用直升機把大哥送綠島，遭當時反對黨罵他作秀，但本來要穩定治安、人心，就是要有具體作為。

葉毓蘭說，當時廖正豪曾說，當前有些看不到的公私部門勾結，造成國家的損害，要有保障吹哨人的法律，才能讓台灣過去這麼多年的發展不致崩壞。他當時身體狀況已經不佳，還對國家大事念茲在茲，令人敬佩。

廖正豪1996年6月擔任法務部長，上任後雷厲風行執行治平專案，連嘉義縣前議長蕭登標也是對象之一，而四海幫前老大蔡冠倫等人都被送到綠島關押。廖正豪任內也重視「宗教掃黑」，不滿許多不肖宗教詐欺 斂財案擾亂社會，例如宋七力顯相館案等。

法務部昨晚發布新聞，對於廖前部長在任內推動掃黑及相關法案、政策制定等具體施政作為，積極維護社會安定，「本部感謝廖前部長之貢獻，並將繼續秉持同樣為人民做事之理念，為確保國家安全及社會安定而全力以赴。」