我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

台灣掃黑英雄 前法務部長折廖正豪過世 享壽75歲

記者林孟潔、周志豪／台北2日電
法務部前部長廖正豪除夕夜逝世，享壽75歲。（本報資料照片）
法務部前部長廖正豪除夕夜逝世，享壽75歲。（本報資料照片）

法務部前部長廖正豪在前天除夕夜逝世，享壽75歲。廖正豪是繼任馬英九的法務部長，上任即執行掃黑行動，將不少黑道大哥以直升機押赴綠島監禁，當時獲九成民意肯定。

據了解，廖正豪十年前做心臟繞道手術，近月身體狀況不穩定，從去年11月頻繁進出醫院，他成立的向陽公益基金會也由女兒接手。數周前他再度住進加護病房，前晚病逝後，遺體移置台北市立第二殯儀館，家屬今天將設置靈堂。

國民黨立委葉毓蘭稱許廖正豪任法務部長時，是台灣治安最黑暗的時候，他以鐵腕整頓，是讓治安從谷底反轉的重要人物。葉表示，當時廖用直升機把大哥送綠島，遭當時反對黨罵他作秀，但本來要穩定治安、人心，就是要有具體作為。

葉毓蘭說，當時廖正豪曾說，當前有些看不到的公私部門勾結，造成國家的損害，要有保障吹哨人的法律，才能讓台灣過去這麼多年的發展不致崩壞。他當時身體狀況已經不佳，還對國家大事念茲在茲，令人敬佩。

廖正豪1996年6月擔任法務部長，上任後雷厲風行執行治平專案，連嘉義縣前議長蕭登標也是對象之一，而四海幫前老大蔡冠倫等人都被送到綠島關押。廖正豪任內也重視「宗教掃黑」，不滿許多不肖宗教詐欺斂財案擾亂社會，例如宋七力顯相館案等。

法務部昨晚發布新聞，對於廖前部長在任內推動掃黑及相關法案、政策制定等具體施政作為，積極維護社會安定，「本部感謝廖前部長之貢獻，並將繼續秉持同樣為人民做事之理念，為確保國家安全及社會安定而全力以赴。」

馬英九 國民黨 詐欺

上一則

戲劇一哥變科技總裁 陳昭榮打造台原創短影音推播引擎

延伸閱讀

「掃黑英雄」廖正豪過世 法務部：哲人已遠典範長存

「掃黑英雄」廖正豪過世 法務部：哲人已遠典範長存
台前法務部長廖正豪除夕夜過世 享壽75歲

台前法務部長廖正豪除夕夜過世 享壽75歲
休士頓警匪追逐 飛毛腿路人助擒偷車賊

休士頓警匪追逐 飛毛腿路人助擒偷車賊
華婦寒天走失8小時 長島警出動直升機搜尋

華婦寒天走失8小時 長島警出動直升機搜尋

熱門新聞

切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回