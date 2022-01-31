林志玲生男寶寶 親揭喜訊：終於盼來小天使

林志玲(右)與丈夫AKIRA喜獲麟兒，快樂公布喜訊。(圖：志玲姊姊慈善基金會提供)

47歲「台灣第一名模」林志玲 和AKRIA婚後幸福美滿，今天宣布順利生下寶寶，晉升媽咪。她透過經紀人表示，「謝謝大家的關心！細節就不多做分享，姐姐、姐夫終於盼來了小天使 的到來，希望和大家共享喜悅。

林志玲證實自己已經產子，但細節不對外公開，她開心表示：「終於等到小天使誕生到我們家」，而她也疑似用一符號透露寶寶性別，由於是附上男嬰的符號，似乎暗示自己產下男寶寶，林志玲也透過經紀人回應：「是的沒錯，謝謝大家。」

AKIRA也同步在臉書 宣布這好消息，「Thank you for coming into our family，只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來！明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己，希望大家能繼續給予支持與指教。」

一直傳說林志玲與先生兩人努力「做人」，如今終於傳出好消息。但其實從她先前的發文就露出端倪，她曾於9周前發文「 感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心~感謝每一個奇蹟~感謝無法逆齡的自己。一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好 都來得剛剛好 。」當時似乎就在公告，要有新的生命降臨，如今小孩平安出生，關心她的粉絲一定同享喜悅。