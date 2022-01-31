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智能養殖 台灣鯛「鍍金」賣進美國

記者宋健生／台北31日電
口湖漁類生產合作社總經理王益豐。（圖：口湖漁類生產合作社提供）
口湖漁類生產合作社總經理王益豐。（圖：口湖漁類生產合作社提供）

「台灣鯛終於可以打國際盃。」位於台灣雲林的口湖漁類生產合作社在總經理王益豐主導下，去年通過全球水產養殖聯盟「最佳水產養殖規範BAP（Best Aquaculture Practices）」認證，此舉等於讓台灣鯛取得行銷全球的門票。

業界指出，BAP是屬於生態、保育、養殖的認證，要打進歐美國家的生鮮超市及餐廳通路，都必須通過BAP認證；口湖漁類生產合作社取得台灣第一張BAP認證，讓口湖鄉生產的台灣鯛，賣進美國大型連鎖通路，更涵蓋全台的全聯超市、一線外商超市等，並與2000多家火鍋店合作。

口湖漁類生產合作社近幾年推動轉型升級，256名社員、養殖面積逾1200公頃，年產近1萬噸台灣鯛，除供應內需市場，並外銷美國，數量占1000噸，去年創造逾12億元（台幣，下同）營收，堪稱台灣養殖業的隱形冠軍。

王益豐指出，隨著疫情趨緩，市場需求大增，加上通過BAP認證，打入美國等大型連鎖超市、速食通路後，三年內年產量可拉升至3萬噸以上，外銷比重達四分之一，市占逐步擴大。

率小農打團體戰 轉型加工

口湖鄉是雲林最南的沿海小鄉村，早年養殖台灣鯛風氣興盛，飼養的台灣鯛不僅體型碩大、且肉質細嫩，相當受市場歡迎，美中不足的是只能仰賴盤商收購。

這樣的養殖模式，不只價格掌握在收購的盤商手中，王家甚至曾遇過盤商惡意毀約的情事。

為了不讓生計受影響，達成生產與行銷一致化目標，1997年，家族三代從事台灣鯛養殖的王益豐，率先聯合口湖45家養殖業者，共同成立口湖漁類生產合作社。

合作社在原本是魚塭的土地上蓋起了加工廠，重心轉移至魚肉加工，並和超過200名分散在雲林、嘉義、台南、高雄等地的漁民展開契作。

合作社提供一致的飼料及技術，維持飼養品質；然後再透過共同運銷模式，將所生產的台灣鯛直接送到魚市場，賺取合理利潤，免除中間商剝削。

內憂沒了，外患卻緊接而來。中國大陸以同類型的羅非魚，大量、低價搶進市場，嚴重影響台灣鯛的外銷，利潤從三成跌至一成。這也讓合作社加速轉型升級，並陸續開發導入科技智能化的養殖及加工技術。

魚鱗萃膠原 下腳料變黃金

如今，在口湖鄉下崙村魚塭間的廠房裡，每天都有200餘名員工，身穿白色工作服處理30公噸（約3萬尾）的台灣鯛；從捕撈、畜養、放血、取魚片、預冷、殺菌到裝箱出口共有17道流程，每道流程都有SOP作業準則，馬虎不得。其中，為了拓展火鍋店、日本料理店的冷凍生鮮魚片市場，合作社不但取得食品安全認證，更率先引進急速冷凍設備，所有魚片全程採低溫處理，再以零下120度液態氮氣急凍保存。

合作社加工廠嚴謹把關品管流程，安全衛生標準甚至可達生食等級，帶動訂單大增。王益豐笑著說，這裡每年處理的魚片累計有1000座台北101的高度。

合作社運用種苗繁殖、養成、飼養配方、加工等四項技術，成功培育養殖優質的台灣鯛，並提供生產、加工及行銷一條龍服務，也讓王益豐在28歲時即勇奪全台十大神農獎，至今仍是最年輕獲獎的紀錄保持人。

近幾年，合作社又開發出可大幅提升魚隻存活率的智能養殖技術、一地兩用的魚電共生技術、魚場數位監測平台與溯源系統軟體建置等，奠定市場競爭利基。

儘管冷凍魚片、速食調理包內外銷穩定成長，王益豐卻不以此為滿足，他注意到魚肉切取後留下的魚皮、魚鱗、魚骨等，這些每個月多達100餘噸的下腳料，只能烘乾碾製成低廉的飼料，實在可惜。

於是他利用大學所學，並與成大研究發展基金會技術合作，歷經三年終於成功研發魚鱗膠原蛋白；每年利用200噸的魚鱗萃取精華，製成高級化妝保養品及保健食品。 一樣是一公斤的魚鱗，做成魚飼料只賣15元，萃取出膠原蛋白後高達40萬元，價值鍍金不可同日而語。

赴日拜師 一輩子只做好一件事

「一輩子只做好一件事。」口湖漁類生產合作社總經理王益豐永遠記得，當初到日本鳥取縣學習製造魚鱗膠原蛋白時，師父遠藤三男告訴他的這句話。因為唯有如此，經營事業才有辦法持續精進。

這句話後來成為王益豐經營口湖漁類合作社，成功開發智能養殖技術、設立台灣鯛生態創意園區，以及取得最佳水產養殖規範BAP認證的動能。最終，也讓「台灣鯛王子」的稱號不脛而走。

為優化品質及生產效率，六年前王益豐投資4000萬元採購全自動開片機，當時還沒有訂單就投資設備，一度讓大家擔心找不到客戶，投資很可能泡湯。

不過事實證明，由於產品品質獲得肯定，台灣鯛生魚片順利打入全聯等生鮮超市通路，訂單穩定且持續成長。

五年前，王益豐成立「台灣鯛生態創意園區」，剛開始大家都反對，但王益豐義無反顧。這座以台灣鯛為主題的觀光工廠開幕後，平均每周都有近千人入園參觀。

王益豐不諱言，這是合作社目前唯一賠錢的生意。但他強調，透過參觀與教育宣導，除了讓更多人知道什麼是台灣鯛，也趁機行銷，讓產品賣得更好。

口湖漁類生產合作社開發的科技智能養殖技術，除可提高魚隻存活率，養殖池上方還可以種...
口湖漁類生產合作社開發的科技智能養殖技術，除可提高魚隻存活率，養殖池上方還可以種電。（記者宋健生／攝影）

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