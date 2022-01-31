衝刺新創倉儲 永聯打造智慧物流王國

永聯執行長張建泰。（記者曾學仁／攝影）

位於新北市瑞芳山腳下的永聯物流開發成立僅八年，卻已在全台投資 238億元台幣開發六座物流園區，不僅擁有媲美Amazon （亞馬遜）的新創倉儲，管理逾8億美元的資產，近期更豪擲10億美元在馬來西亞開發智慧物流。永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰的雄心壯志，是要翻轉台灣的物流產業，成為大型跨國物流地產商。

走進永聯物流開發的台北園區，會發現所有建築外觀十分精美，不像台灣傳統物流地產倉庫多半以鐵皮屋為主，僅協助客戶保管及運送商品，不針對建築外觀有過多著墨，但這對擁有新創DNA的張建泰來說，以新式建築取代鐵皮屋就是創業目標。

啟發張建泰走向物流產業的開端，是源於家中在瑞芳的一塊閒置地。他幾經評估過後發覺，台灣沒有什麼大規模的專業倉儲，產業結構也十分碎片化，更不及東南亞的物流系統，海外物流公司甚至都不想進駐台灣，所以他赴美、日、中國大陸取經國外倉儲企業如何操作。

目光精準 強攻一站式服務

剛開始進入物流產業，張建泰是以不動產的角度出發，解構物流產業的首要問題，就是倉儲的土地合法化，他發現，台灣很多物流業的倉庫都蓋在不合法的土地上，雖然獲利高但不具有發展性，只有合法運用土地，才能不斷投資、持續成長，所以對永聯來說，做對事情是最重要的。

八年下來永聯打造14棟倉庫及六座園區，分布在瑞芳、大園、楊梅及台中，集團員工總數460人，其中包含永聯物流開發、第三方服務的特捷物流及艾立運能車隊，投資範圍涵蓋土地、營建及自動化，包含寶雅、H&M、雅詩蘭黛、迪卡儂、蝦皮、仁寶電腦、DHL等都是永聯客戶，成為台灣物流地產開發第一品牌。

2014年，永聯的第一個作品誕生，占地達15萬坪的永聯物流開發台北園區，是永聯第一個啟用的物流空間，更是台灣第一個物流園區。當所有人都疑惑，物流地產開發商究竟是做什麼的？一站式倉儲服務在台灣無人問津，也讓張建泰了解到智慧物流就是一個對的商機。

直到近兩年疫情爆發，才引發物流產業的「蛋塔效應」：人人都在投資。但是，張建泰很有自信地說，這條路永聯走了八年，對手想追上，除非永聯不想做，「你愈有想法、愈有規模就愈容易服務產業，而且我們步伐很快，其他人更難追上」。

2017年，永聯開始接觸進口紅酒的業務，由於紅酒保存需要適配最佳溫度，易碎且品項複雜、單價高，一旦損傷，可能面臨高額賠償，且有關進口台灣的相關規定及流程細節繁複，利用人工處理，當然面臨效率不佳的問題，所以無論是對倉儲環境的嚴格的要求，還是繁複的作業流程，往往讓物流業者卻步。

建紅酒專倉 接沒人接的單

雖然永聯同年導入自動化設備，但紅酒這類商品在自動化方面有它的挑戰，於是永聯著手建置紅酒專倉，除了能讓倉庫溫度24小時保持攝氏20度（誤差正負兩度），共能儲存350萬支紅酒，也將保稅、完稅品儲存、加工、理貨都統整在同一地點，縮短供應鏈，如此，紅酒進口商們可將紅酒統一放置於永聯專倉，客戶下單後再直接由永聯倉儲出貨，省去過往自行儲存、配送的麻煩，目前台灣有60%的紅酒儲存在此。

2019年，永聯自動化專倉發展已相當完善，以電商 專倉為例，該專倉內設有自動材積量測儀、自動開箱機、揀貨機器人（AGV），透過自動化技術處理電商模式下少量多樣、高複雜度的訂單，人員僅需包裝，每件包裹從揀貨、理貨到包裝只需三分鐘，訂單完成精準度達99%。

世代技術朝智慧化發展，智慧倉儲作業的應用遍及全球，就如Amazon利用AGV機器人節省20%營運支出、阿里巴巴以AGV機器人取代70%的揀貨人力，台灣落實物流智慧化更須加緊腳步。

「可能有人會認為我很大膽，其實我很保守。」永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰說，很多人可能會認為永聯投入智慧物流的做法很大膽，但其實這是因為資訊不對稱導致，大膽是盲目地去做，但如果有認真做好功課，清楚產業流程、路徑便能有效控管風險，所以看似大膽其實勝券在握。

留學美國 將新創融進DNA

張建泰出身淡水，是老牌營造廠三星營造的第二代，曾赴美國哥倫比亞大學攻讀土木碩士，練就一口流利英文，創業之初，他到美國史丹佛大學商學院念MBA，並在哈佛大學讀建築設計，長期受美國新創氛圍的浸染，回台後，他決心將台灣物流朝科技產業發展，以做出突破性的差異化。

張建泰說，改變很困難但卻是必要的過程，他將永聯定義為新創公司，是創新與破壞者，過去八年從物流地產出發，到現在成為台灣第一物流地產開發品牌，同時也是智慧物流解決方案的專家，靠的就是不斷改變與嘗試，他說，永聯的發展沒有上限，只要是對的就願意去嘗試，無框架就是永聯最大的優勢。

正因為永聯有做好功課，把最好的可行性跟最壞的情況都評估進去，才能把風險降到最低，張建泰強調，只要準備最壞的打算也可以接受的話，就可以去放膽去做了，不好的結果也可以接受的話，就沒有理由不做。

面對全球市場快速變化，效益極大化是張建泰長期的功課，「change for better」就是永聯的slogan。張建泰說，以現在市場變化的速度來看，今天對的答案有可能明天課題就變了，所以一定要有不斷改進的精神，如果不保持良好的心態，一旦產業有所轉變，企業也容易被打得措手不及。

為跟進市場趨勢，商業考量大多是理性的邏輯、科學，但張建泰認為，他考慮更多的其實是情感，因為人本來就是情感面，相互合作最為重要，對待客戶及員工皆是如此，這樣的經營理念，從永聯全透明的會議室就可以發現，會議室裡的草皮地板、木椅及會議桌，一切都經過設計，連會議桌他也特地選得很窄，為的就是在與客戶談合作時，能感受到雙方互動的溫度，也讓對方處於最舒適、自然的空間。

此外，在永聯的內湖辦公室，沒人擁有專屬位置，就連張建泰自己也沒有，他笑著說：「因為我每天都在開會，所以我也不知道自己的位置在哪」，可看出公司沒有所謂上下之分，而透明的會議室也是為了要讓員工看到彼此在做什麼，如此一來，能增加信任感及安全感，這也是張建泰讓團隊及客戶彼此信任、相互合作的關鍵。