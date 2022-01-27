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羅霈穎身後精品包 哥哥羅青公益拍賣 還要為妹妹討欠款

台灣新聞組╱台北27日電
羅霈穎2020年過世，身後留下為數不少的精品包。(本報資料照片)
羅霈穎2020年過世，身後留下為數不少的精品包。(本報資料照片)

羅霈穎前年被發現在家中猝逝，生前愛好名牌的她，身後留下為數不少的精品包，羅霈穎哥哥羅青(羅青哲)昨舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，拍賣品除了羅青的書畫，還有羅霈穎收藏的精品。為拍賣會羅青花了一年多的時間整理，羅青說：「我也發現妹妹對做公益毫不手軟，這點我很慚愧，因為我從來沒想過要做公益。」

本報系聯合報報導，羅青也同步推出新書「如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎」，羅青透露，日前整理妹妹羅霈穎遺物時，發現有2000多萬(台幣，下同)的借據，「很多本票、支票都沒有兌現，現在跟律師討論，看能不能幫妹妹討回公道」。

周刊王報導，羅青說，本票借據都在wechat、line都記錄得很清楚，文字、語音、圖片都有，借錢的這批人是蓄意惡意的長期詐騙，追查後發現他們陸續都已將財產脫產，指欠債者根本就是惡意詐騙，當中也包括藝人跟閨密，目前都交給律師處理，誓言絕不善罷干休。

至於詐騙細節，羅青表示因已進入司法程序，不便多談；而外傳羅霈穎的4億遺產，羅青表示由在美國的弟弟繼承，「弟弟是生意人，交給專家處理會比較好。」他說：「妹妹不是我們家最有錢的，也不是我們家最窮的。」

報導說，羅青這段時間曾夢過妹妹一、兩次，通常都是小時候去海邊的記憶，也在母親同意下，於新書「如何學做小妹妹的大哥哥」公開羅霈穎一歲時赤裸在澡盆中照片，這同時也是文學史上第一本紀念兄妹情的專書。

羅青26日為妹妹羅霈穎舉行生前精品公益拍賣會。(記者林怡秀／攝影)
羅青26日為妹妹羅霈穎舉行生前精品公益拍賣會。(記者林怡秀／攝影)

詐騙 拍賣 支票

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