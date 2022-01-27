紅頂藝人蔡頭癌逝「說我出國玩」 立好遺囑 瀟灑樹葬

蔡頭(右三)曾率「紅頂藝人」演出，紅極一時。(本報資料照片)

蔡頭去年11月被爆出肝癌末期，未料僅過3個月，昨傳出他去年12月底已於雙和醫院病逝。過去他上節目時，曾談到對於已立好遺囑，也告訴家人若是病危就不要搶救，連後事處裡的方式也都交代好了，瀟灑的處理方式讓其他來賓都很驚訝。

蔡頭一生大起大落，他從秀場崛起，後來經營紅頂藝人，當年曾轟動一時，但多年前的九二一大地震，震垮了他的表演場館，自此開始走下坡，最後慘賠1.7億台幣，本來有6、7棟房產的他，賣到只剩1棟。他晚年只上電視通告，自嘲是在修行，生活無欲無求。

蔡頭2018年上「單身行不行」節目時，談到自己已立好遺囑，也交代女兒、親友，萬一自己送醫院病危了，不要插管，也不要急救，死後的消息不要發，別人來問，就說出國去玩了，若是有媒體報導出來，就去告對方亂報，不要舉行家祭、公祭，連頭七、幾七也都不需要，更不要拿香拜，最後就採用樹葬方式。

白冰冰感嘆「頭哥都70幾了，他之前就有恐慌症和憂鬱症 ，紅頂藝人那時候壓力很大，很辛苦」，她說有打去蔡頭家裡關心，沒想到會傳出噩耗。

而另一個好友何篤霖聽聞他離世，難過表示「外界都說他有憂鬱症，但他來上節目，不只觀眾開心，現場工作人員跟他合作完都很開心，外表真的看不出來。」

蔡頭年輕時常跟費玉清混在一起，作秀、打牌，如今走了，小哥聯絡不上人，姊姊恆述法師說，「我去年跟蔡頭在節目上碰到，紅光滿面，不知他為何就走了」。

蔡頭本名蔡斯文，他經營的紅頂藝人曾風光一時，在演藝圈殺出一條血路，他1994年開始培訓紅頂藝人，開創男性反串女性的表演方式，隔年在林森北路表演稱霸秀場，不僅受到民眾熱烈歡迎，連日本觀光 客來台，都指定要看紅頂藝人的表演，而紅頂藝人這四字，也成了反串表演的代名詞，可惜好景不常。

其實蔡頭注重養生，他曾上「新聞挖挖哇」透露最小的弟弟和他相差11歲，他親手栽培弟弟長大，看著弟弟一路從博士到去北京 當大學教授，沒想到弟弟有天突然在家中昏倒，成了植物人，他砸百萬台幣包機把弟弟接回台灣治療，但弟弟病情惡化，最後因為心肌梗塞過世，讓他走不出喪親之痛，自曝「眼淚都已經流光了」。