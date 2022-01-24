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政治人物春聯新藍海 方文山限定創作春聯夯

記者周志豪／台北24日電
農曆春節將屆，政治人物搶發自製春聯向民眾賀年，也盼繼續爭取支持。(取材自臉書)
農曆春節將屆，政治人物搶發自製春聯向民眾賀年，也盼繼續爭取支持。(取材自臉書)

農曆春節將屆，政治人物搶發自製春聯向民眾賀年，也盼繼續爭取支持。今年除前總統馬英九與立委蔣萬安的親筆春聯獲好評，台北市議員徐弘庭與台北市青工總會長滿志剛邀知名作詞人方文山親筆創作的個人限定版春聯也殺出新藍海。

其中，方文山為徐弘庭創作的為「牛耕沃野千倉滿、虎嘯群山萬木繁」，滿志剛創作的春聯則為「春曉寅回人起舞、歲禎虎嘯物昭蘇」，均有虎年崛起寓意。

滿志剛表示，春聯中的文字意指，虎年來臨後將能賦予萬物更大的生氣與生機，因去年疫情讓基層百業蕭條，大家都很辛苦，希望領取春聯的民眾，在感受方文山的文學才氣之餘，新的一年也都能有滿滿的元氣與更好的發展。

其實徐弘庭已非第一年邀方文山跨刀親筆創作春聯，滿志剛坦言，確實是看到方為徐寫的春聯很有質感與創意，也獲好評，知道方也挺年輕人，才決定也向方「邀稿」，方也不吝為他量身創作另一款春聯。

滿志剛表示，方文山創作春聯他僅限量印發1萬5000份，發放不到10天，已經僅剩2000多份，地方回響很大，甚至還有包含來自高雄、彰化等外縣市民眾，會在他的臉書私訊索取，他也都一一寄出贈予。

已表態爭取國民黨提名參選年底台北市松山信義區市議員選舉的滿志剛說，他是松信在地人，過去曾擔任台北市議員吳志剛辦公室主任長達15年，希望未來有機會將這段協助問政經驗化成服務地方的養分。

目前國民黨內共有4位新人表態爭取提名參選年底松信區台北市議員，滿志剛認為，包含他在內的4個年輕人都很拚，而他是4人中唯一已經結婚、生子的參選人，生活經驗會較為不同，未來會注重兒少、婦女安全與年長者照顧等問題。

對方文山為滿志剛、徐弘庭限定創作春聯有興趣民眾，可在兩人各自臉書私訊索取，或至各自服務處、辦公室領取。

今年除前總統馬英九與立委蔣萬安的親筆春聯獲好評，台北市議員徐弘庭與台北市青工總會...
今年除前總統馬英九與立委蔣萬安的親筆春聯獲好評，台北市議員徐弘庭與台北市青工總會長滿志剛邀知名作詞人方文山親筆創作的個人限定版春聯也殺出新藍海。(取材自臉書)

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