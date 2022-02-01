藝術家朱振南 「七十少翁」幾歲都想冒險

朱振南現場題字，信手拈來即是大作。（圖：南院藝術提供）

台灣桃園機場 第一航廈的出境南、北區廊道，一整面「文學之牆」結合當代書法 與詩歌概念，寫出遠行的祝福。此作由方文山作詞、朱振南揮毫，精湛技法躍然牆上，揮灑出美好生活情境，在潛移默化中感受藝術薰陶，與遠赴他鄉逐夢成真的慰藉。

書法藝術裝置作品「在旅行的路上」，擺置於桃園國際機場第一航廈。（圖：南院藝術提供）

朱振南筆墨大氣渾厚、字體蒼勁有力，除了桃園機場外，台北車站、台大醫院、台北市政府、花東車站也都能看到大師題字。

位於北市大安區的靜謐小巷，「南院藝術」低調沉穩的門面，散發濃濃藝文氣息。自2019年開幕以來，舉辦過多場設計展覽、座談會、藝術賞析等活動，朱振南希望透過各種策展，推廣「讓藝術走入生活」理念。靜心觀看大師之作，最新一系列特展呼應新冠疫情，加入留白增添從容恬靜氛圍，提醒觀看者慢下腳步重新整理人生。「師法自然」是朱振南學習與創作的態度，自成一格的筆觸建立在多年經驗的淬鍊上，人生邁入古稀之年，仍孜孜不倦作畫寫書。

朱振南的創作融合繪畫、筆墨書寫技法，展現中西賦彩元素。（圖：南院藝術提供）

回首創作路程，朱振南的作品讓人強烈感受季節更迭變化，這一切源自於出身北海岸的記憶。來自農村的孩子並沒有被艱困生活打倒，兒時看到漁村有了《勝利之光》雜誌後，對中華文化的書畫產生莫大興趣。初中三年特別喜愛書法課，憑自己單純的一念，考取國立臺灣藝術專科學校美術科國畫組。

朱振南先習書法、後學繪畫，糅合中西技法獨善現代抽象的水墨手法，在書法字意中展現獨創格局；「抽象水墨畫」尤其精采，書寫出大自然瞬間流動的美感，觀看當下看出節奏律動，心境卻又出奇地寧靜。

藝專畢業後，朱振南專注創作，另拜皖南名書法大家謝宗安為師，磨練各家書體。1996年3月，邁入44歲時，母親因病辭世，7月獲得「巴黎藝術村獎」公費留學巴黎，展開浪跡天涯的孤寂之旅，而後赴美取得藝術碩士學位。身處異鄉，思鄉的苦澀全化成創作靈感與動力，作品處處可見對故土風情的想念；所以朱振南說：抽象其實是一種鄉愁！

「台北車站」四個工整的題字出自朱振南之手。（圖：南院藝術提供）

客居海外多年，朱振南多次在世界各地舉辦展覽，致力推廣中華書畫藝術。2019年，邀請多位藏家與好友贊助，創辦「南院藝術」，做為創意展現及創作交流空間。

2020年初，莫內的外曾孫Chirstian PIGUET訪台演講，於南院藝術暢談莫內在吉維尼花園的創作生活。朱振南看到頂尖藝術大師不停創作的精神，認為藝術就像修行，必須不斷歸零再學習。

迎來人生七十，朱振南以「七十少翁」勉勵常保赤子之心，延伸跨領域創作觸角激盪火花，例如：與王俠軍聯手推出的「山語行雲」茶具、舉辦書畫建築跨界特展，轉化並賦予作品附加價值。

朱振南用畫作闡述心靈經歷的不同時期，在「我自畫我」作品中，繪出在茫茫人海中尋找自我的樣態，此景也描寫著人生下半場的另一種心境。要把自我探索的過程，當成是生命的陪伴與對話，不管處於人生哪一個階段，一定要勇於嘗新冒險，讓生活迎來新的改變。

浸淫書畫數十年，朱振南把藝術家當成志業，希望能為社會留下貢獻。朱振南認為「得之於人者太多」，除了感激，就是以投身公益的方式回饋社會，用自己的學習價值，產生幫助人的力量。

關於朱振南：

台灣首位以書法水墨畫項目獲得教育部 「巴黎藝術獎」，公費赴巴黎研習的水墨藝術家，在世界各地舉辦過多次個展。2019年創辦南院藝術。

他這樣說：

•抽象是比寫實更寫實的畫作。

•藝術創作與時空是極其親密的互動關係。

•抽象是一種鄉愁。

•美感與智悟交融方能表現藝術創作的符號。