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台大經濟學四人幫張清溪 搭捷運昏倒不治

記者潘乃欣、廖炳棋／台北15日電
台灣大學經濟系退休教授張清溪13日下午過世。（本報資料照片）
台灣大學經濟系退休教授張清溪13日下午過世。（本報資料照片）

台灣大學經濟系退休教授張清溪13日下午搭台北捷運時昏倒，送醫後仍不治，享壽74歲。他與同系教授吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧合稱「台大經濟學四人幫」，多年前合著「經濟學理論與實際」一書，被台大出版中心選為最具代表性的十本著作之一，也是各大學經濟系學生入門必讀經典。

張清溪13日下午2時30分左右踏上台北捷運科技大樓站的手扶梯，剛踏上沒多久就昏倒，送醫前已停止呼吸、心跳，送往國泰醫院後仍舊不治。他的妻子事後到國泰醫院處理後事，看過捷運站監視器畫面後，對死因沒有意見。

台大經濟系回顧，張清溪是「台灣經濟學會」創辦者，對經濟學界有卓越貢獻。他與同系三名教授合著的「經濟學理論與實際」，開啟中文經濟學教科書百花爭鳴時代，更是無數人學習經濟學的啟蒙書。

張清溪對台大經濟系的影響也相當深遠，系上表示，他是系上所有教職員都極為尊敬的長者，在1993年到1998年擔任系主任期間，推動多項系務改革，建立長聘等制度，都一路延續至今，是奠定系上學術地位的重要推手。

台大校方深感遺憾與不捨，後續將委請經濟系表達慰問，並協助家人處理後事。

張清溪是美國俄亥俄州立大學經濟學博士，研究專長是中國大陸經濟，近年也投入推廣法輪功運動。

捷運 俄亥俄州 退休

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