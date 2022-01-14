我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

國民黨前副秘書長張榮恭遭狼犬咬傷20處 鄰居判拘役

記者蔡翼謙／台北14日電
國民黨前副秘書長張榮恭。(本報資料照片)
國民黨前副秘書長張榮恭。(本報資料照片)

國民黨前副秘書長、前發言人張榮恭去年2月在自家社區「白雲山莊」遭王姓女住戶養的狼犬「瑪莉」咬傷，倒在樓梯間、地上一攤血跡，張事後到醫院驗傷並提告過失傷害，士林地方法院審結，認為王女未讓「瑪莉」戴防咬口罩，也未牽繩，依過失傷害罪判王女拘役50天，可易科罰金5萬台幣。

起訴指出，王女2021年2月13日下午4點在陽明山白雲山莊社區遛「瑪莉」，卻未幫「瑪莉」戴防咬嘴罩，也未跟在「瑪莉」身旁。張當時接獲管理員通知下樓關車燈，帶著愛犬「花花」一起，走到一樓樓梯時，「瑪莉」看到「花花」便衝上前，張阻止，遭「瑪莉」撲倒咬傷，手心、手臂、膝蓋多處挫傷及紅腫。

張事後到醫院驗傷，發現全身20處受傷，申請診斷證明書並提告王，王到案坦承過失，但否認「瑪莉」咬傷張，稱「瑪莉」是咬傷「花花」。

張出庭時說，過程中，王都沒有阻止「瑪莉」，當下還帶著「瑪莉」跟另外一隻狼犬回家，自己全身傷躺在地上，留有一攤血跡，還要去找被嚇到的「花花」，結果發現「花花」脖子也有受傷。

陳姓管理員證稱，一開始先聽見狗叫聲，看監視器發現2隻狗在打架，又聽到張在叫自己，趕過去發現張滿手是血。

王坦承她要讓「瑪莉」暫時活動大小便，沒有讓「瑪莉」戴上防咬口罩。

法官審酌，王需知「瑪莉」有獸性及潛在攻擊性，卻任由「瑪莉」自由移動行走，未用繩索牽引，導致「瑪莉」咬傷張，依過失傷害罪判王拘役50天，可易科罰金5萬。可上訴。

口罩 國民黨

上一則

買少女裸照又約炮她閨蜜 色男2萬元飛了又遭判刑

下一則

賴清德出訪宏都拉斯？總統府沒否認：適時對外說明

延伸閱讀

台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害

台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害
上海買杯奶茶就染新冠病毒？中專家：口罩可能需要升級

上海買杯奶茶就染新冠病毒？中專家：口罩可能需要升級
CDC：無意更新指南 不會建議民眾戴更高規格口罩

CDC：無意更新指南 不會建議民眾戴更高規格口罩
桑德斯推法案 要求聯邦政府為全民發放N95口罩

桑德斯推法案 要求聯邦政府為全民發放N95口罩

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款