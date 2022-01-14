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蕾秀證據開戰 指宏買網軍帶風向 收據、價碼全曝光

台灣新聞組╱台北14日電
王力宏(右)與李靚蕾離婚風波愈演愈烈。(本報資料照片)
王力宏(右)與李靚蕾離婚風波愈演愈烈。(本報資料照片)

王力宏李靚蕾爆未經許可試圖帶三名男子硬闖家門，導致目睹全程的孩子們都嚇哭。微博流出其他角度與第三人說法，指王力宏買了禮物探兒卻被拒訪，批李靚蕾良心被狗啃；李昨再曝光六圖，指王過往買網軍點讚的證據，痛批王做錯事沒有任何悔意，還搞議題操控網路與媒體輿論。

微博流出監視器其他角度照，表示王力宏買了一堆玩具要給小孩，卻被李靚蕾擋在門外，關於「王力宏氣球」關鍵字也上了微博熱搜榜；昨王方面發出律師聲明，指律師建議他在沒有其他成人陪同下，不可與李相處，因為李已將這場離婚變成充滿虛構、惡意抹黑。該律師聲明是衝突隔天才擬，外界推測是王將他不顧李反對、擅自帶三名男士陪同的事實合理化。

李靚蕾昨也PO出多張王力宏過去購買網軍在Instagram數據、微博投票和微博數據的購買文件，且最終都是由王親自簽名。從李靚蕾公布的發票單據中，發現王力宏花了人民幣5萬元，在去年9月買了100萬人次的粉絲數，另外花人民幣2000元，就能做單日的微博維護衝高流量，包括有1萬1000則的評論、8000條轉發，還有1萬6000個讚。

網友對比日期，包括幫「王爸爸寫的詩」、「寸心」MV、打疫苗、自主違規道歉文等，花費7.9萬台幣買網軍點讚、寫評論，甚至私下花22萬台幣買IG粉絲量。李靚蕾批王力宏：「做錯事不但沒有任何悔意，還為了混淆視聽，購買關於你帶禮物氣球的網軍、營銷號、熱搜來操弄媒體和大眾轉移焦點。」

對於王力宏買禮物探望小孩遭拒，李靚蕾說：「其實那天你帶了氣球禮物，能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事。那天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。」連電鈴監控鏡頭也被王的氣球遮擋，最後不忘再向王喊話「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康過日子而已。」

李靚蕾受訪表示：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與3個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」質疑王律師發出的聲明，「是不是連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫這封信」。

據了解，王力宏花了420元人民幣請網軍替「王爸爸的詩」按讚、刷評論。網友們紛紛湧入當時王力宏所發表的「王爸爸的詩」該篇文章底下留言「朝聖」、「你爸爸幫你寫的信很糟」、「解鎖成功」、「好貴呢要420」、「爸爸的詩這裡走」，就連雞排妹也忍不住寫道：「幫把拔寫的詩買讚，算是現代孝子？」還有網友在雞排妹貼文底下留言討論「到底是寫多爛需要買讚」、「列入現代24孝」、「一家人到底多愛面子」。

李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據。 (取材自李靚蕾Instagram)
李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據。 (取材自李靚蕾Instagram)

王力宏 李靚蕾 微博

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