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「不是為了錢」 李靚蕾拒收王力宏豪宅 徐若瑄夫發聲護妻

記者林士傑、黃保慧／台北24日電
李靚蕾(左)、王力宏婚變歹戲拖棚。（圖：宏聲提供）
李靚蕾(左)、王力宏婚變歹戲拖棚。（圖：宏聲提供）

上映一周的「蕾神鎚王」大戰落幕？李靚蕾昨第五度針對與王力宏的婚變發表聲明，表明尚未收到王力宏的真誠道歉，也不接受王力宏「贈與」房子（指吾疆豪宅），但希望事情就此畫下句點，「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。」而李雲峰昨接棒老婆徐若瑄捍衛清白，透過律師表示：「已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。」

45歲的王力宏與小10歲的李靚蕾上周被爆疑似婆媳關係不睦離婚，王力宏15日坦言正在申請離婚，其餘不再多談，卻在傳出劈腿Yumi後火速否認，引燃李靚蕾滿滿怒火，於是她透過社群網站控訴王力宏召妓、約炮、性成癮、自戀性人格，導致「優質天王」瞬間成為落水狗。尤其王力宏交由老爸出面，親筆信扯出挾胎逼婚讓李靚蕾更是不滿，使得王力宏在此場大戰節節敗退。

緊接著王力宏表明要回應指控，聲明卻被挑出錯字連篇，出示的澄清資料反被李靚蕾拿出更多證據打臉，最終王力宏以「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任」發表道歉聲明，不再解釋並會暫時退出演藝圈，把時間留給家人。

然而看似劇終的「蕾神鎚王」不斷冒出番外篇，李靚蕾沉默兩日後在昨天發聲宣布收手，一一回應為何不私下解決、是不是為了錢等網友質疑，她說道歉非常重要，自己對王力宏沒有絲毫怨恨，只有祝福，更不是要報復及要錢，但是不應該為了袒護他繼續隱忍霸凌、詆毀，「我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。」

最後李靚蕾對被牽扯其中的人致歉，表示無論是誰都已付出代價，希望此後別再發生網路謾罵或霸凌事件。被影射介入王、李婚姻的徐若瑄三度澄清依舊飽受質疑，老公李雲峰為了護妻發表聲明，「作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」

徐若瑄所屬經紀公司威威巖娛樂表示李雲峰非常堅持要捍衛妻子和家人，徐若瑄希望以和為貴，堅信愛與善良的力量遠勝過一切，希望事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委屈、擔心。另外徐若瑄表示孩子將上小學，跟老公達成減少孩子曝光，保護家人共識。

王力宏 李靚蕾 霸凌

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