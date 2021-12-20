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王力宏駁不忠 控李靚蕾挾胎逼婚索8.7億贍養費

台灣新聞組／台北20日電
王力宏（右）發文澄清，卻讓外界仍如霧裡看花。（本報資料照片）
王力宏（右）發文澄清，卻讓外界仍如霧裡看花。（本報資料照片）

藝人王力宏八年婚結束，被前妻李靚蕾發長文控約砲及黑歷史，沉默數日的王力宏終於發聲，強調沒有對婚姻不忠。他說兩人婚姻自2013年11月27日開始，2019年8月5日分居，得知懷孕當下，自己被李靚蕾威脅「如果今天不跟我結婚，我會消失，改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到。」

王力宏昨夜11時多首度回擊，強調這段婚姻都活在恐懼和勒索中。他說兩人是在2003年自己的演唱會現場認識的，後來約有十年沒有連絡。再見面時李靚蕾已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。

王力宏還說李靚蕾離婚並非一毛都不要，一開始要了2億人民幣(約8.7億台幣、3100萬美元），最終雙方協議版本總共為1.5億人民幣，包括在洛杉磯房子的一半，投資股票的一半，還有每個月21萬人民幣的生活費，另外還有保母、司機、專車與住家24小時打掃傭人。

王力宏稱遭李靚蕾控訴後陷入兩難抉擇，細數五年八個月婚姻，他活在威脅、勒索和恐懼下，兩人在紐約市登記結婚那天，他內心並非充滿喜悅，取而代之的卻是害怕，「我無法想像我會永遠見不到孩子，我看她那麼激動又拳打腳踢，我就點頭了，那天是我心驚膽跳的一天，沒想到跟今天比，是小菜一碟」。

王力宏強調自己沒外遇，透露自2014年3月開始一起看專門針對婚姻的心理醫生，前後共看了五位，但情況並沒有好轉，於是兩人自2019年8月5日開始分居，2020年12月認真談離婚協議。

王力宏聲明中寫道，如果反駁這麼多不實指控，會對他三個孩子的媽媽不好，但如果自己不回，大家會相信這些事情是真的，所以「我的社會責任是，我得回，而且一一的回。同時衡量三個孩子媽媽的感受，這點非常難，一定會有些地方做的不完美，為了這些不完美，我首先道第一個歉，我真的不想傷害她，更不想傷害我的孩子，他們都是我的家人，我的全部，我的最愛」。

他選擇公開發聲，是利用唯一可以和李靚蕾說到話的方式，請求她：「所有事情請針對我，我願意面對妳所有的要求，所有的憤怒，但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經利用它毀了我，拜託，不要讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。」

以下為王力宏聲明全文：

今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢。我的兩難，是如果反駁這麼多不實的指控，會對我三個孩子的媽媽不好。但如果我不回應的話，大家會相信那些事情是真的。所以我的社會責任是，我得回，而且一一的回，同時要衡量我三個孩子的媽媽的感受。這點非常難。一定會有些地方做的不完美。為了這些不完美，我先道第一個歉，我真的不想傷害她，更不想傷害我們的孩子。他們都是我家人，我的全部，我的最愛。

然後我要把第一個重點說的清清楚楚：我可以很肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠。

我與西春美智子(當時認識的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄，裡面她還稱呼我「陌生人」，我和你說了「永遠沒見」當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。

我們的婚姻是從11月27號2013年到我們分居的8月5號2019年。 5年8個月的時間，是我活在恐懼，勒索，和威脅之下。我們在一起沒多久，就懷孕了，我又驚又喜，因為我特別渴望有孩子，但我們當時還沒有走到談結婚的階段。但她那天特別激動，說「如果今天不跟我結婚，我會消失，改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到。你別想找我，你會永遠找不到我」（這段話在2016年的一次婚姻顧問討論中有錄音做證)。我當時很害怕，但是我看他是認真的，說我們一定要那天，當天登記。我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她這麼激動又拳打腳踢，我就點頭了，答應了當天就在紐約市登記了。那天，我以為是我人生最驚心膽跳的一天。沒想到，跟今天比，是小菜一碟。

我們5年又8個月的婚姻當中，我承認我們不斷的有問題。從2014年3月開始一起看專門針對婚姻的心理醫生。總共算起來，看了5位，但最終，很遺憾，一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實，我們一起可以勇敢地面對。我誠摯的祝福西春子，也期盼在我們共同的努力下，依然能有一個和諧的婚後家庭生活。

分居後，我們2020年12月開始認真談離婚協議，而且經過還對調解員說如果力宏不配合我的要求，她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情（調解員說有錄音檔案，但我還沒有聽過），但總而言之，李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉機房子的一半，投資股票的一半等（以下單位爲美元），還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供，保姆，司機，專車，住家24小時打掃傭人，和免費住臺北房子到18年等。這些都是因爲一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的太少。

不過，錢真的不是重點，現在的重點是，是我們有三個寶貝孩子。

現在選擇公開發聲，唯一的一點，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式，請求妳：

所有事情，請針對我，我願意面對妳所有的要求，所有的憤怒，但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經利用它毀了我，拜託拜託，不要再讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。

李靚蕾，我很遺憾我沒有達到你心理作為一個合格老公的標準。

另外，身為公眾人物的我，要向社會大眾道歉沒有經營自己的婚姻。

對所有無辜被牽扯進來的朋友們，向你們鞠躬道歉，我的個人婚姻波及到你們了。

在這裡，我要向王爸爸、王媽媽道歉。特別謝謝您們昨晚手寫的信，因為我沒有經營好自己的婚姻，兒子讓爸爸媽媽受累了，我深感抱歉！對不起！

最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。

王力宏

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