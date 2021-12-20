李靚蕾再回擊 轟王力宏自戀、性成癮

李靚蕾（右）證實未成年時就已與王力宏約會。（本報資料照片）

王力宏 昨晚發出聲明反擊，口口聲聲說要睡的李靚蕾 不忍了，今天凌晨列出四點聲明，打臉王力宏所言的認識時間，否認拿了贍養費，「唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的『生活費和教育費』，以及現有的工作人員不要解雇（還有你特赦『免費』讓我借住房子18年再還你的房子）。」

對於王力宏稱「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」，她先消遣王力宏「可能你的『朋友』太多記性不好」。

李靚蕾指自己未成年時，王力宏已帶她遊車河去唱片公司同事家裡吃飯，還被媒體拍到一起上婦產科、作臉與數次吃飯約會，當時王力宏被拍到後，向媒體強調對方未成年，解釋兩人只是兄妹之情。

李靚蕾細數當年王力宏跟另一個前女友還在交往時，「半夜2時約砲出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等……都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的，你都不記得了？」坐實王力宏早在她未成年時就已出手。

她也坦承有看心理醫師，但是自己才是長期遭受精神虐待、羞辱、和被情感操控的那個人，「心理師 說你有性成癮和自戀型人格的問題」。至於王力宏強調的「沒有不忠」，她非常期待看到王力宏的回應，最後預告：「今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續」

經過一夜沉澱，李靚蕾今天再度發文針對王力宏的聲明稿一一回擊，更對王力宏始終不認自己混雜的男女關係及召妓等行為，也一一提出反問說：「現在網路上有了這麼多各方的證據、人證、物證指向你有『召妓的行為』，針對這問題，請問你承不承認？例如：你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？」

李靚蕾又問：「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012.13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」

她也對於王力宏及王家人把她當成生育機器，並長期對她羞辱，霸凌，冷暴力等，質疑王力宏：「依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後一生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標准嗎？」兩人隔空交火，一來一往，短時間這齣鬧劇似乎不會停歇。

李靚蕾的Po文一出，立馬引來超過2.3萬人留言，有人建議她：「記得幫孩子改姓？」還有人大讚她：「蕾神、殺瘋了！」也有人希望她不要太辛苦，多睡一點，方能長期抗戰。

李靚蕾聲明全文：

王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.

1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。

2. 2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2：00約砲出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。

李靚蕾否認拿贍養費。（取材自微博）

3. 關於財產分割：1. 贍養費確實一毛都沒有要2. 關於你出示的洛杉磯房子和股票，請不要試圖混淆視停。截圖裡明明有清楚寫著：the 「PARTIE」S」 own（洛杉磯房產）+ 「JOINT」 investment account（股票投資帳戶）是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作，各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的、僅有孩子們的「生活費和教育費」，以及現有的工作人員不要解雇（還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。

4. 關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。我們看的心理師的專業分析，有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse)、羞辱和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格，而這種行為不可取。 心理師說你會一直想要換心裡師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗。

5. 今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。