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李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

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李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

台灣新聞組／台北19日電
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

藝人王力宏李靚蕾控訴出軌、約砲、召妓等，引起軒然大波，在王力宏的父親打破沉默，寫下親筆信反控李靚蕾當初以懷孕逼婚、離婚拿數億台幣後，李靚蕾19日一早又發布長文，要求王力宏在下午3時前公開道歉，否則會尋求法律途徑提出毀謗告訴。

李靚蕾澄清，沒有要求數億贍養費，只是要求讓孩子目前生活不要變，保留目前家裡菲傭、保姆、司機共三人，她也強調會自己一個人負擔三個孩子的生活費、教育費，至於兩人一起住的房子，她原本要求王力宏將房子留給她與孩子，不過遭到拒絕，只表示可以讓她們借住，之後要還。這些雙方都有簽訂文件。

李靚蕾說，看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說謊，令人心痛也不敢置信。她接著直指王力宏方面試圖用錢收買她，要她稱自己最初發的千字文是在神智不清的狀況下寫的，這樣一來就能得到房子。

對此，李靚蕾心寒表示，「我等來的竟然不是力宏的一句道歉，而是以命令的口吻試圖收買我和他爸爸的誹謗。」

李靚蕾今Po出王力宏昨日傳給她的訊息，無奈地說「收到你試圖用錢收買我的訊息」，王力宏開頭便說「Give you the吾疆 condo」，前提是李靚蕾必須向社會大眾道歉，承認指控毫無根據之外，還是自己神智不清才會發文，力宏並沒有錯，如此一來，王力宏就會交出當初4億台幣買下的「吾疆」12樓豪宅，李靚蕾表示：「到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。」

李靚蕾坦言若不收取任何利益，一開始的確有心軟想要幫忙王力宏挽救事業，「我想了想覺得真是心寒…到了現在你依然沒悔過之心，一樣自私的覺得我的名聲和未來不重要，你的才重要，也一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子們有地方住，條件是需要發文欺騙大眾我神智不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？很顯然，你不在意，做錯事的人依然只在乎自己，只想獨善其身。」痛批王力宏此舉超越了道德的底線。

民事法律師沈明欣指出，民法1030條之3規定，夫或妻為減少他方對於剩餘財產分配，而於法定財產制關係消滅前5年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。李靚蕾若能證明王力宏離婚前有「脫產」行為，可就此請求分配。

此外，對於被指拿懷孕做要脅結婚，李靚蕾反擊與王力宏當初是以結婚為前提交往，而男方也多次向她提及想要趕快結婚生子，等到她懷孕了，王力宏與父母討論後竟要求她墮胎，但是她不願意，曾想要獨立生下孩子撫養，不過最後王力宏還是決定與她結組建家庭。

李靚蕾PO出王力宏的傳訊，表示若是李靚蕾發道歉聲明，願意給她房子。(取材自微博)
李靚蕾PO出王力宏的傳訊，表示若是李靚蕾發道歉聲明，願意給她房子。(取材自微博)

王力宏 李靚蕾 教育

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