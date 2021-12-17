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診間指侵病患…台「最聰明醫師」孔繁錦不認罪 檢求重刑

記者柯毓庭／新北17日電
醫師孔繁錦。（本報資料照片）
醫師孔繁錦。（本報資料照片）

孔子第74代傳人、曾參與益智節目獲得總冠軍，被封「全台最聰明醫師」的名醫孔繁錦，被兩名女病患指控在診所內性侵性騷擾，孔繁錦否認；檢方認為事證明確，依妨害性自主罪起訴，痛批他態度不佳，請法院從重量刑。孔繁錦昨天坦承「一時糊塗」性騷，但仍否認性侵指控。

檢方指控，一名女病患今年4月16日上午10時許前往孔的身心科診所看診，孔以詳談病情為由，請護理師將她帶到其他診間休息，接著孔進入診間把門鎖起，親吻被害人額頭，掀起裙子觸碰、親吻臀部，被害人閃躲拒絕，孔卻脫下褲子欲性侵，被害人抗拒，孔改以手指性侵得逞。

同月28日，孔繁錦對另一名女病患以確認背後痘痘為由，將額頭貼在女子背上，稱「那你有感覺我喜歡你嗎」，並將雙手伸向對方腹部、褲頭。

兩人報警後，孔繁錦傳訊給第一名被害人道歉，稱「以後不會不敢不能再犯」，檢方傳喚出庭，他又傳訊、致電給第二名被害人，稱「我已經跟你道歉了呀」。

被害人保留證據完全，檢方認為孔繁錦犯罪事實明確，依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，請法院從重量刑。

孔繁錦昨天證實「有這個案子」，坦承「一時糊塗，有騷擾那件事」，但矢口否認性侵，稱和對方看診前就認識，還一起去公園夜間散步。「我以為是情投意合、那天是水到渠成，結果不是」。「就算這樣我也沒有對她做她所指控的那些事，我也不會。」他強調會在法院時把事實說出來，「怎麼看都不合理，我何苦、何必，怎麼可能」。

孔繁錦在自家診所內性侵、性騷兩名女病患，事後不停傳訊向兩人道歉，卻又在到案時否認...
孔繁錦在自家診所內性侵、性騷兩名女病患，事後不停傳訊向兩人道歉，卻又在到案時否認犯罪，被檢方依強制性交、強制性騷等罪嫌起訴。（翻攝自臉書）

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