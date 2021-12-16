認了斷開8年婚 王力宏：永遠是一家人

王力宏(左)證實和李靚蕾離婚。(圖：宏聲音樂提供)

45歲的王力宏 和小10歲的李靚蕾結婚8年，育有2女1子，近年屢爆婚變，昨他透過社群網站 證實已經提出離婚，感性喊話：「但是我們永遠會是一家人，懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

王力宏發文稱，跟老婆的私生活很簡單、很單純，「在這些年的婚姻當中，我做得不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規畫，所以決定分開生活。」小孩監護權則沒多提。

王力宏的緋聞情史精采，2013年11月突然道出對家庭生活的渴望，接著公開認愛李靚蕾，並稱「遇到了一個可以牽手、共度未來的女孩子」、「爸爸媽媽都很喜歡她」，隔天鬆口承認登記結婚，日期還選在王爸、王媽42周年結婚紀念日，別具意義，接二連三的喜訊，在當時著實是枚震撼彈。

據了解王、李家族是世交，這段青梅竹馬之戀能夠開花結果，有一部分原因疑似是王力宏的家人相當滿意李靚蕾，且當時李靚蕾是常春藤 名校哥倫比亞大學的研究生，高學歷被家人視為門當戶對，紛紛舉雙手贊成。兩人結婚八個月後迎來長女出生，在五年內連拚3胎，恩愛感情羨煞他人，不過因為近兩年沒在社群網站互動，今年6月突爆婚變，但經紀人代為否認。

李靚蕾好友Janet昨出席電影「Loveboat, Taipei」（台北愛之船）記者會，獲知此事露出驚訝表情，她說：「我可能要打個電話問一下，對不起，我真的完全不知道這件事。」