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「夜車」勇闖日舞影展 李安推薦：獨特的台灣動畫家

記者黃保慧／即時報導
台灣導演謝文明。圖／府中15提供
台灣導演謝文明。圖／府中15提供

台灣導演謝文明的動畫短片「夜車」，今年不僅奪下薩格勒布國際動畫影展短片首獎、加拿大渥太華國際動畫影展觀眾票選獎，再於美國日舞影展入圍動畫短片單元，也將代表台灣角逐2022奧斯卡最佳動畫短片。而此部動畫也要於「府中15」特別規劃的「焦點導演-謝文明」單元播出。

「夜車」由金馬影后陳淑芳配音、聲音大師杜篤之操刀的動畫電影以台灣夜晚的濱海公路為背景，描述一段車上乘客各懷鬼胎，懸疑驚悚的旅程，自去年奪得金馬獎最佳動畫短片以來，國際間獲獎不斷，共獲得超過20座國際動畫獎項，其中包括法國克萊蒙費宏國際短片影展（Clermont-Ferrand International Short Film Festival）評審團特別提及獎、薩格勒布動畫影展（Animafest Zagreb）首獎、渥太華國際動畫影展（Ottawa International Animation Festival）觀眾票選獎，創下目前華人在「國際四大動畫影展」中奪下兩項大獎的唯一紀錄。

謝文明2014年也曾以「禮物」首次入圍日舞影展，此次二度入圍，期許為即將公布的奧斯卡入圍名單注入強心針，「夜車」同時也獲得國際大導演李安推薦：「謝文明是位獨特的台灣動畫家，他的作品視覺強烈，風格詭譎。」

李安推薦「夜車」。圖／府中15提供
李安推薦「夜車」。圖／府中15提供
「夜車」將代表台灣角逐2022奧斯卡最佳動畫短片。圖／府中15提供
「夜車」將代表台灣角逐2022奧斯卡最佳動畫短片。圖／府中15提供

影展 入圍 導演

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