挺過政治風雨 李安交棒金馬主席

李安(右)交棒金馬主席給李屏賓(左)。(記者李政龍／攝影)

國際大導李安擔任金馬主席四年，如今金馬58圓滿落幕，他也風光卸任，李安保持這4年一貫作風，親自到各個劇組打招呼，28日凌晨一路跑了九個劇組，直到早上6時才結束。提到接棒，明年將交給享譽國際的知名攝影師李屏賓，李屏賓說明年也會盡量像這樣跑，更說「導演 把路開得那麼平穩，什麼危機都碰過了，我們只要循著他的路走」，李安當場敬他，說著「加油加油！」

據台北中國 時報報導，李安擔任金馬主席一路遇到中多風雨，在接任第一年，他藉名導光環，力邀鞏俐擔任評審團主席，頒獎嘉賓成功集結劉德華、舒淇、胡歌、劉嘉玲、張震、桂綸鎂等兩岸三地的巨星，典禮盛況空前。不過獲獎紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆和頒獎人涂們在台上的「國家認同」差異發言，導致中國影人集體抵制，隔年不再參賽金馬獎。

李安展現十足的風範和態度，用智慧化解難關，當時他受訪時大器說：「政治是我們不願見到的，可是我們也必須面對，用最大的心力去呵護這個電影 人的平台，只要是說中文、華語的電影，我們雙手永遠張開歡迎。」

另據本報系聯合報報導，67歲的李安被問接下來計畫，笑說還是想拍片，雖然想拍3D拳擊電影，但成本太高，目前籌措資金，也感性說電影是他的夢想，「沒有希望，沒有夢想，人生也沒有意思」。

李安表示，未來只要沒拍片，一定會回來參加金馬盛事。至於會不會以疫情為題材拍片，他坦言沒想過，「我拍古裝，或是拍大時代比較多，不過我也還不知道下一部是什麼」。

白靈多次表示「李安欠我一部電影」，李安笑說：「她是很好的演員，但是拍電影也不是說欠誰，有好角色還是會合作。」李安補充，要說欠，其實他欠劉德華一部電影，「當初劉德華在金馬獎頒獎典禮上跟我公開邀約，我就說，如果得金馬就跟你合作，雖然當年他沒得獎，不過隔年有拿影帝」。