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苦等30年騎上金馬 張震：謝楊德昌當年提拔

記者陳建嘉╱台北28日電
張震獲金馬最佳男主角獎。(記者沈昱嘉／攝影)
張震獲金馬最佳男主角獎。(記者沈昱嘉／攝影)

金馬獎最佳男主角頒給「緝魂」張震，張震從影超過30年，曾4度入圍金馬獎，此次終於順利得獎，「30年是滿長的，但對我來講是非常好的事情，讓我在自己的表演上，可以不斷有進步，我是一個懶惰的演員，但我一直追求一些沒做過的表演」。

張震在台上逐一感謝所有劇組人員，包括導演程偉豪、監製唐在揚，「謝謝這個劇組，真的很像一個大家庭」，也不忘提及自己的經紀公司澤東，還開玩笑表示，「他們總是給我很多工作，雖然我沒工作時，都不跟他們聯絡」，張震同時也向自己的家人逐一致上謝意，「感謝我的父母，我的哥哥，我的妻子，還有我的女兒，然後我的姥姥雖然已經不太記得我是誰，但希望她今天可以看到我，拿到這個獎」。

張震為了詮釋「緝魂」的癌症末期病患，在3個月內減重12公斤，「很多人說我付出很多，但其實一點都不多，這都是演員該做的事」。

最後他特地感謝已故的導演楊德昌，當年願意起用他擔綱「牯嶺街少年殺人事件」的男主角，這才開啟他的演藝之路，「楊德昌導演一直是我的榜樣，我不會講話，這點跟楊導很像，但我會繼續做好我演員的工作」。

張震在「緝魂」飾演癌症末期的檢察官梁文超，與張鈞甯飾演的女警妻子阿爆共同偵辦一件看似爭奪遺產的謀殺案，但背後卻隱藏著驚人秘密。

隨著劇情推演，梁文超必須與時間拔河，在自己的生命即將結束之前查明案件，張震精準詮釋積極辦案的虛弱病患，被譽為從影以來最佳表演。

導演 癌症 入圍

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