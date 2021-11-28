金馬開獎 張震緝魂稱帝 賈靜雯瀑布封后

第58屆金馬獎頒獎，最佳男女主角分別由「緝魂」男主角張震(左)、「瀑布」女主角賈靜雯(右)獲得。(記者許正宏／攝影)

疫情 下的人際情感變化，成為第58屆金馬獎的主軸，描述新冠肺炎期間母女親情轉變的「瀑布」拿下最佳影片等四大獎，另一部題材相近的「美國女孩」也拿下最佳新導演 等四獎，並列本屆金馬獎最大贏家；而今年國片受到疫情衝擊，票房大受影響，金馬獎評審果然對此深深有感。

呼聲極高的「緝魂」張震與「瀑布」賈靜雯榮登帝后寶座，堪稱眾望所歸；兩人都出道30多年，卻鈞是第一次拿到金馬獎。

金馬執行長聞天祥表示男女主角討論很久，最佳男主角部分，由張震、吳鎮宇以及邱澤纏鬥，最後張震在「緝魂」中因為有拉升角色高度的說服力，不僅是在外型上做劇烈改變，更是收斂起以往的演藝鋒芒，無論是在眼神、動作念白上，都呈現面對死亡前的奮力一搏，對於家庭妻子的眷戀以及面對道德的複雜性，完全超越一般類型電影的角色。

女主角方面則是賈靜雯、王淨以及陳湘琪被討論，最後是賈靜雯對決陳湘琪，雖然兩個演員都非常強大，但是賈靜雯勝在細微的神情的變化，無論是面對前夫的餘情未了，或是初步罹患思覺失調症的症狀，連走路姿態都有改變，做出非常難得的層次。

前年才以「陽光普照」獲得金馬獎最佳影片、導演等大獎的鍾孟宏，今年再以「瀑布」成為贏家，雖然未能再奪下最佳導演，卻讓少年時就進入演藝圈、一路從偶像明星變成實力派演員的賈靜雯登上影后寶座。

而羅卓瑤的「花果飄零」，以極簡的外觀蘊含詩意看香港 與華人歷史變化的情懷，風格極為獨特，也展現資深名導仍勇於挑戰的魄力。

今年金馬獎入圍名單公布時，香港電影看似來勢洶洶，雖然最後並未大勝，以「反送中」為主題、在香港不可能上映的「時代革命」拿下最佳紀錄片，導演周冠威連線致詞時語帶哽咽，表示還留在香港的他或者現在在監獄的朋友，縱使沒機會看到這部片，單單是這部片存在，都可以給予一分安慰。

周冠威說，在目前的環境下，能夠沒有任何包袱、給予這樣艱難環境下攝製的影片表揚，除了金馬獎，還真罕有其他獎項能做到。