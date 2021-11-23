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陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

噓！星聞 綜合報導
陳文茜。(取材自臉書)
陳文茜。(取材自臉書)

台灣資深媒體人陳文茜2019年檢查發現罹患肺腺癌，此外還有不少病痛纏身，最近她更自曝看遍了各科後，才找出病因，而現在的她發病時會宛如失智老人，笑稱自己終於成為笨瓜。

陳文茜曾透露健康狀況不佳，會有水腫、虛弱、喘、心律不整、免疫攻擊血管出血等問題，甚至在兩個月內昏倒三次，看過肺科名醫、心臟科名醫，還去了腦科，做了各種各樣的檢查仍是找不出病因，讓她直呼「查得比病得還痛苦」，最後回到台大免疫風濕科，用土法煉鋼抽血方式，檢驗各種指數，才找出答案，也讓醫師很吃驚，「我身體幾乎沒有可體松，所以會一直昏倒、以及平常疲倦不已」、「我的過敏反應是正常人的五倍，它解釋為什麼我在甲醛超標的情況下，血管會破裂，還有對許多藥物休克式過敏，如果打疫苗時會休克⋯⋯」，她更透露「通常沒有可體松的人都是人瑞級，腦下垂體萎縮：或是長期使用免疫抑制劑的病患」，但她的腦下垂體正常，也沒以腦部腫瘤。

接著陳文茜又再進行一連串的檢查，得到的答案讓她笑稱「我是全世界最美麗的人瑞，但原因不是保養有方，而是這回茜少女的免疫系統，突然持續攻擊我的腦部」，現在她發病時如失智者老人，而她也體驗到人到老了，體力智力衰退，現在要靠每天一顆白色小藥丸來減緩病況。

失智 過敏 台灣

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