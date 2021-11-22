我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

大S、汪小菲發聲明：已離婚、共同扶養孩子

台灣新聞組／台北22日電
大S（右）和老公汪小菲十年婚姻告吹。（取材自臉書）
大S（右）和老公汪小菲十年婚姻告吹。（取材自臉書）

台灣女星大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲（已改名汪少菲）十年夫妻確定結束，兩人透過律師宣布和平解除關係，並已於近日辦理相關手續。聲明中並指出，兩人有緣能相知相識，共同度過一段幸福美好的時光，即使現在選擇分開，仍感謝對方的付出。未來兩人將以父母、朋友身分愉快相處，也將繼續共同扶養兒子並給予孩子全部的愛與陪伴。

據台灣鏡週刊日前引述大汪雙方的共同友人說法，大S已在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀訴請與汪小菲離婚，協商分約9億台幣（約3200多萬美元）的家產，雙方針對大S名下6億多元台幣豪宅，及汪小菲「S hotel」3.5億元台幣資產等財產分配，以及子女日後相處模式等進行調解。 

汪小菲在9月底來台，並非替大S慶生，而是與她談離婚，返回中國後，大S即在11月初告進法院，要訴請與汪小菲離婚，並隨即由法官進行調解。

報導說，兩人離婚主要原因是夫妻分隔二地，溝通不良所致。汪小菲常在微博上嗆聲，讓大S頗感困擾，今年6月間，汪在微博上的「漢奸」論，更是成為大S訴請離婚的導火線。

大S與汪小菲的婚姻可能生變早在今年6月即傳開，當時汪小菲因台灣有新冠肺炎確診者飛抵廈門，半夜在微博發文說：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」

報導指出，汪小菲這番挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，但仍讓這段十年婚姻投下震撼彈，從此之後，夫妻在檯面上都沒有互動，也讓雙方婚姻關係引發各界關注，而汪小菲9月底來台時，他就曾針對婚變傳聞開腔說：「我們很好！」但汪小菲前幾天才在母親張蘭的抖音中露面，面容憔悴瘦了一圈。後來，汪小菲把微博的自我介紹改成「小玥兒她爸」，還刪光抖音中有關大S的內容，2人的離婚傳言成為外界熱議的話題，如今，隨著兩人透過律師發的聲明，離婚傳聞已成為事實。

汪小菲 大S 微博

上一則

國民黨籌設駐美國代表處 朱立倫預計明春訪美

下一則

新聞評論╱執行口罩令的丟命 下令的卻無罩嗨唱

延伸閱讀

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子
大S、汪小菲共同聲明：已解除婚姻關係、共同扶養孩子

大S、汪小菲共同聲明：已解除婚姻關係、共同扶養孩子
汪小菲暴走飆罵「漢奸」 政治狂熱成壓垮大S關鍵？

汪小菲暴走飆罵「漢奸」 政治狂熱成壓垮大S關鍵？
大S、汪小菲也中「幸福三重奏」魔咒？3對夫妻2婚變

大S、汪小菲也中「幸福三重奏」魔咒？3對夫妻2婚變

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷