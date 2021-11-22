大S、汪小菲發聲明：已離婚、共同扶養孩子

大S（右）和老公汪小菲十年婚姻告吹。（取材自臉書）

台灣女星大S （徐熙媛）與大陸富商汪小菲 （已改名汪少菲）十年夫妻確定結束，兩人透過律師宣布和平解除關係，並已於近日辦理相關手續。聲明中並指出，兩人有緣能相知相識，共同度過一段幸福美好的時光，即使現在選擇分開，仍感謝對方的付出。未來兩人將以父母、朋友身分愉快相處，也將繼續共同扶養兒子並給予孩子全部的愛與陪伴。

據台灣鏡週刊日前引述大汪雙方的共同友人說法，大S已在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀訴請與汪小菲離婚，協商分約9億台幣（約3200多萬美元）的家產，雙方針對大S名下6億多元台幣豪宅，及汪小菲「S hotel」3.5億元台幣資產等財產分配，以及子女日後相處模式等進行調解。

汪小菲在9月底來台，並非替大S慶生，而是與她談離婚，返回中國後，大S即在11月初告進法院，要訴請與汪小菲離婚，並隨即由法官進行調解。

報導說，兩人離婚主要原因是夫妻分隔二地，溝通不良所致。汪小菲常在微博 上嗆聲，讓大S頗感困擾，今年6月間，汪在微博上的「漢奸」論，更是成為大S訴請離婚的導火線。

大S與汪小菲的婚姻可能生變早在今年6月即傳開，當時汪小菲因台灣有新冠肺炎確診者飛抵廈門，半夜在微博發文說：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」

報導指出，汪小菲這番挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，但仍讓這段十年婚姻投下震撼彈，從此之後，夫妻在檯面上都沒有互動，也讓雙方婚姻關係引發各界關注，而汪小菲9月底來台時，他就曾針對婚變傳聞開腔說：「我們很好！」但汪小菲前幾天才在母親張蘭的抖音中露面，面容憔悴瘦了一圈。後來，汪小菲把微博的自我介紹改成「小玥兒她爸」，還刪光抖音中有關大S的內容，2人的離婚傳言成為外界熱議的話題，如今，隨著兩人透過律師發的聲明，離婚傳聞已成為事實。