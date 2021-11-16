台大頒名譽博士 白先勇：大學生應多讀文學經典

台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔(右)致贈名譽博士學位給臺大文學院特聘講座教授白先勇(左)。（圖：台大提供）

台灣 大學昨舉行93周年校慶，頒名譽博士給作家白先勇及聯發科技董事長蔡明介。校長管中閔指出，白先勇在文學創作領域成就斐然，並致力於崑曲創作與復興；蔡明介在全球半導體與IC設計領域的成就，驅動產業蛻變。

白先勇分享，就讀台大外文系做得最起勁、最有意義的事，就是當時一班同學都是愛好文藝的青年，不知天高地厚辦「現代文學」雜誌，想效法當時校長傅斯年作為五四運動領袖，替台灣創造一條新的道路來。

白先勇提到，「我國注重科技發展，其實科技最終服務人類，人文才是根本。」美國 是科技強國，大學校園談「西方文明」，從頭講起，一直講到現代，美國學生對自己文化都有基本認識。台灣當代大學生文化認同破碎，他鼓勵當代大學生讀文學經典，尤其必讀「紅樓夢」，因為此書記錄豐富的中國 文化傳統。

畢業剛滿50年的蔡明介說，小時候在農村幫忙種稻，如今投身IC產業。他認為白米滿足人類的食物需求，電晶體滿足人類的精神所需。他也說，人生是不斷出現岔路的旅程，不管做什麼行業，都要秉持開放的心胸。人們常覺得，自己沒選擇的路，風景更美，但走自己選擇的路，更踏實。

台大2028年滿百歲，管中閔參選校長時提出「2028未來大學」政見，盼為百年校慶打根基。他首度評論自己政見執行成果，直說「非常滿意」，師生團隊不只討論出未來大學白皮書，也已付諸行動。