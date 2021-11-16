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網遊糾紛3個月後還他清白 韓國瑜兒：傷害已造成

記者王慧瑛、林巧璉／高雄16日電
韓國瑜兒子韓天莫名被捲入網路遊戲糾紛，當事人道歉還他清白，但他說不管有心還是無心，傷害已造成。（本報資料照片）
韓國瑜兒子韓天莫名被捲入網路遊戲糾紛，當事人道歉還他清白，但他說不管有心還是無心，傷害已造成。（本報資料照片）

今年8月間，一名王姓女大生向台南警方報案指控網友「幽天」侵占其手機遊戲帳號、密碼，有網友在Dcard貼出報案單，以「韓市長請管好您兒子」為主題發文，影射「幽天」是高雄市前市長韓國瑜兒子韓天，引發討論。韓國瑜當時出面闢謠，強調此事與兒子無關，韓家人也向雲林縣警察局報案。前天王姓女大生發道歉聲明，還韓天清白。韓天昨晚發文說，不論這一切作為是有心還是無心，許多傷害就是造成了，希望原諒能換來真心反省，未經查證的發言會傷人，必須更謹言慎行。

韓天說，幾個月前，聳動的新聞標題「韓市長，請你管好你的兒子！」瞬間手機訊息傳進許多親友的關心：「韓天，你發生什麼事？」讓正處於學校期中考的他有些傻眼，只能先鎮定的告訴家人，「我先考完試，再告訴你們」。他說，一場網路遊戲糾紛，無端牽扯他的家人、學校、朋友，還有他的信譽。

韓天表示，他當時告訴家人和朋友，從未做過網路上所指責的那些事，解釋完本想置之不理，但新聞媒體轉載網路攻擊的文章，這下關心的人更多了，他必須不斷重複解釋「我沒做過這些事情！」解釋過程，不斷接到親友傳來這事件的報導，心情很差，仍笑笑地告訴家人朋友「我沒事」。

三個月後終於真相大白，韓天說，那些未經查證就指名道姓指責他的人，躲在鍵盤後面、選在凌晨3點，發了不具名的「道歉聲明」。他表示，從小就學習做人要厚道寬容，即便無辜捲入這樣的是非數個月，直到如今真相大白，過程很不好受，還是學習放下。

韓天也說，感謝真相終於水落石出，感謝選擇相信他的好朋友們，事已至此，他不打算再做任何追究，希望這兩位道歉的人能從這次事件學習到，不論這一切作為是有心還是無心，許多傷害就是造成了，「希望我們的原諒能換來妳們的真心反省，體認到未經查證的發言是傷人利器，未來能更加謹言慎行」。

韓國瑜三天前剛從美加返台，目前正在台北的防疫旅館隔離中，他說，非常謝謝外界關心，此事已獲得澄清，兒子韓天也出國讀書，希望此事就此落幕。

王姓女大生14日發出道歉聲明，表示是有心人士盜用韓天照片、身分，韓天也是受害者。...
王姓女大生14日發出道歉聲明，表示是有心人士盜用韓天照片、身分，韓天也是受害者。（翻攝自Dcard）

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