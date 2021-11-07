清大新校長揭曉 港大教授高為元出線

清華大學指出，經校長遴選委員會6日召開會議結果，下一任校長當選人為香港大學講座教授高為元。(圖：清大提供)

國立清華大學新任校長遴選昨出爐，當選人為香港 大學講座教授高為元。校長遴選委員會指出，高為元具備多元文化經歷與全球視野，及創建與主持跨國界、跨領域整合計畫能力，能為清華帶入創造性新能量，且其人格特質謙沖內斂、積極樂觀，有助凝聚全校向心力，領導清華邁向新里程碑。

清大校長遴選候選人有清華大學電機系特聘講座教授吳誠文、香港大學醫學院及工學院合聘的轉化醫學工程講座教授高為元兩人。清華大學校長同意權人投票事務委員會日前邀教授們舉行校長候選人同意權投票，高為元通過達投票數二分之一的同意門檻，將由校方報請教育部 聘任高為元為清華大學下任校長，並於明年2月1日上任，任期4年。

遴委會指出，高為元出生台灣 ，是約翰·霍普金斯大學生物醫學工程學士，凱斯西儲大學生物醫學工程碩士和高分子科學博士，並曾在加州理工學院和瑞士聯邦理工學院從事博士後研究，1998年開始在美國威斯康辛大學麥迪遜分校任教長達18年。

高為元2015年應香港大學校長馬斐森Mathieson之邀，出任港大副校長，負責推動國際研究教育事務；2019年初請辭行政職後，現在專任港大轉化醫工講座教授，並兼任香港科技園轉化研發所所長迄今。

高為元在台灣出生，國小畢業前即隨父親工作到美歐等地生活，成長過程各種不同文化和價值觀，帶給他開闊的國際視野，敏銳的文化覺察與適應能力，遴委會透過訪談也發現，高為元雖然長期在海外生活，但對家鄉有著滿滿的關懷，經常返台探親，孩子小時幾乎年年送回台灣參加夏令營學中文，也很了解台灣的社會文化與高等教育。

高為元認為，清華大學正處在轉捩點上，包括與新竹教育大學合校，台北政經學院、半導體研究學院、桃園附屬醫院及最近教育部通過的學士後醫學系的加入，是清華的機會也是挑戰，他希望把高等教育塑造成品牌，利用機會把清華推到世界舞台上。