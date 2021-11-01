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台灣耐斯總裁陳哲芳辭世 從洗髮粉到愛之味 集團點子王

記者黃淑惠、陳美君／台北報導

耐斯集團、老字號食品廠愛之味創辦人陳哲芳，於10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭逝，享壽81歲。耐斯集團內部已經車將創辦人逝世訊息通知員工。

耐斯集團表示，「總裁上周還進公司上班，31日晚上突然急性心肌梗塞辭世，家屬都措手不及。公司也公告總裁辭世訊息，文中也提及「總裁一生戮力從公，無私奉獻，各位主管及同仁是總裁心中最掛心的家人，希望大家在哀痛之餘，能繼續堅守崗位，以慰總裁在天之靈。」

國票金控昨日表示，對於陳哲芳總裁的辭世表達惋惜和悼念之意，如耐斯集團有需要，國票金將盡全力協助後續事宜。

陳哲芳出生於1941年，創辦耐斯集團，「以豐富人們的生活為使命， 推出許多家喻戶曉的暢銷品牌， 耐斯旗下的商品，成為人們日常生活的一部分」。

耐斯集團從洗髮粉起家，改變國內民眾一塊肥皂從頭洗到腳使用習慣，1980年更推出台灣第一支沐浴乳，後來還進軍食品，大家耳熟能詳熟知的愛之味食品，還跨足生技、經營劍湖山以及相關飯店事業更跨足金融業等。

陳哲芳被視為腦筋最靈活、眼光最銳利，事業版圖不斷擴大，陳哲芳開始主導集團跨足食品、觀光休閒、金融等產業，如愛之味、劍湖山世界、劍湖山王子飯店、國票金控等，大兒子陳冠舟主要管理金融相關布局，二兒子陳冠如則是雷虎科技董事長；2018年將愛之味董事長交棒給擁有食品工程博士學位么子陳冠翰。

耐斯集團總裁陳哲芳，家人說他是「耐斯集團的發動機、更是點子王」，推動耐斯集團版圖不斷擴大，從食品、飯店、觀光跨足到金融業；陳哲芳在員工的眼中也是一位好老闆，非常關心員工家庭及健康；育有3子，在各領域都表現很出色。

陳哲芳的家族原籍雲林縣古坑鄉，早期曾出任國大代表、監察委員等職務，政商人脈綿密，從創業開始，他便結交許多好友。

多年前因為國票金經營權之戰，當時陳哲芳是處於劣勢，情勢並不樂觀，讓市場也發現陳哲芳在業界的好人緣及經營者的決心，就算當時情況很嚴峻，他還是不放棄，全省總動員，結果許多好友都悄悄的幫助他，讓市場見識到了耐斯集團的實力。

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