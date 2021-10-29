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王必勝不倫戀傳已7年 每月給6萬零用 她對外稱他老公

台灣新聞組／台北29日電
醫福會執行長王必勝。(本報資料照片)
醫福會執行長王必勝。(本報資料照片)

衛福部醫福會執行長王必勝傳出不倫戀，爆與外遇對象女護理師產下一女，重創指揮中心形象，經過一天沉澱後，他27日晚於臉書發文道歉，希望能取得家人諒解。據了解，王必勝和緋聞對象林女交往超過七年，每個月會給林女5至6萬台幣零用錢，一起出國的足跡遍布曼谷、日本、芝加哥等地。

有內幕人士向「蘋果新聞網」爆料，王必勝與緋聞對象林女交往超過七年，平時林女稱王必勝「老公」，也透露過他是「管疫情的，每天早出晚歸，超忙」，細節都指向是指揮中心要員。林女的IG內容大多是分享出國旅遊、吃美食、採購名牌的照片，林女也曾表示，老公每個月都會給零用錢，以前比較少，現在大概每個月5、6萬。

兩人目前有一名女兒，林女曾說，交往七年來，討論到如果有懷孕就生，平常沒有特別避孕，但有算好排卵日期，原本以為不會中獎，沒想到卻出差錯，「老公嚇了好大一跳」，照顧寶寶的錢也幾乎都是「老公」支付，林女生小孩後，請了半年育嬰假，回去上班後因為媽媽身體不好，無法幫忙照顧小孩，因此又繼續請了無薪育嬰假。

王必勝桃色風暴也重創了指揮中心形象，加上正宮為北榮頂尖專科美女醫生，爭議仍沒辦法平息，經過一天沉澱後，王必勝也在臉書發文道歉，「因個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責」。

消息傳出後，其不倫戀的疑雲也重創指揮中心，對於未來是否會進一步有職務調動。對陳時中表示，王在公領域表現非常好，私領域一切待水落石出，目前沒有要更動計畫，指揮中心跟醫福會非常需要他。

臉書 緋聞 陳時中

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