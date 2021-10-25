台開內線交易案 扁親家趙玉柱父子26日入監 檢啟動防逃

趙玉柱（右）與趙建銘父子因台開內線交易案判刑定讞，檢方通知26日入監。（本報資料照片）

前總統陳水扁 親家趙玉柱與女婿趙建銘因台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託兩人住居所、戶籍地的台南、台中地檢署代執行，通知明天入監；檢方已發傳票 ，並展開防逃機制，通知警方密切留意行蹤，防潛逃出境、出海。

台中地檢署說，因趙建銘戶籍地設在台中，北檢囑託代執行，相關傳票已送達；另趙建銘居所地在台南，趙建銘也可選擇到居所地的地檢署報到，北檢同時屬託台南地檢署代執行。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠、台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌昨天都說，全案已展開防逃機制，包括限制出境、出海，也通知兩人住居所轄司法警察機關留意行蹤，避免畏罪潛逃。

卓俊忠說，依照發監程序，若受刑人未在傳票指定時間報到，檢方會先確認受是否有合法收受傳票的郵局回證，一旦確認合法收受拒不報到，地檢署會最快時間發布拘提。

台中監獄 副典獄長吳照明說，中監每天收受發監執行人犯，是由台中地檢署發出指揮執行書將受刑人帶到監獄，當天獄方才會知道收監受刑人名單；趙建銘是否明天到台中監獄執行，要等台中地檢署法警室通知。

前總統陳水扁女婿趙建銘2005年間受邀到台北市「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息轉知父親趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

全案纏訟15年，最高法院本月14日駁回上訴，趙建銘判3年8月定讞，「第一親家」趙玉柱判4年，蘇德建判刑3年8月，游世一判刑4年4月。

北檢日前通知四名被告26日上午報到入監服刑。趙家父子分別囑託南檢、中檢代執行，蘇德建與游世一仍由北檢執行。