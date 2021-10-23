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曾說「政治是最高明騙術」台灣民主戰艦朱高正67歲病逝

記者蔡晉宇、周志豪／台北23日電
前立委朱高正病逝，他在政壇留下最經典的名言：「政治是最高明的騙術」。（本報資料照片）
前立委朱高正病逝，他在政壇留下最經典的名言：「政治是最高明的騙術」。（本報資料照片）

台灣第一民主戰艦」前立委朱高正昨天病逝，享壽67歲，傳奇一生遊走藍綠，在政壇曾留下最經典的名言：「政治是最高明的騙術」。民進黨前立委林濁水說，朱高正曾為民進黨立下汗馬苦勞，但後來又組中華社會民主黨、加入新黨，被綠營視為變色龍、叛徒；但他始終認為，朱高正忠於理念而改變政黨認同，是一種誠實負責的行為。

朱高正昔日在立法院對抗萬年國會叱吒風雲，淡出政壇後多年前罹患大腸癌，展開漫長的抗癌之路。與朱高正頗有交情的前台北縣長尤清常前往探視，對朱不到70歲就離開人世，感到格外不捨。

朱高正出身雲林，以朱熹後裔自居，台大法律系畢業後前往德國深造哲學領域取得博士學位，主攻對康德哲學的研究，也自進東方周易儒學，對朱子學、易經皆有研究。

朱高正早年是黨外著名的「衝組」。1986年9月28日民進黨圓山組黨當天，對於是否建黨到下午5時還僵持不下，甚至有人提早離席；此時朱高正衝上台高呼「要跟蔣經國賭一把組黨」，促成民主進步黨，史稱「登高一呼」事件。

1988年，朱高正在立法院時毆打立法院長劉闊才，被視為「立院第一拳」，此後在立法院經常上演全武行，朱高正也被視為「國會暴力」、「暴力問政」祖師爺。

1990年，朱高正因不滿民進黨趨向的台獨立場而退黨，其後創立過中華社會民主黨，也加入過新黨；新黨時期，朱高正在黨內發起政治鬥爭，最後被開除黨籍。1998年朱高正立委落選後退出政壇，專注易經研究。

去年初，朱高正之子朱仰丘酒醉在車道被輾斃；去年底，醫生發現朱高正大腸癌有感染情況，化膿嚴重必須手術清除，手術順利，但推進恢復室後，突然心跳停止，醫生全力搶救後，朱高正又奇蹟般恢復心跳。未料，昨天傳出噩耗。

另外，曾與朱在立院交手，之後又成為好友的中廣董事長趙少康表示，大家曾經在一起為台灣的政治局勢，不管在不同的政黨或同個政黨，都努力奮鬥過，真的很遺憾，覺得很可惜。

趙少康回憶，故總統蔣經國過世時，朱高正那時候還在民進黨，朱就找趙，表示很擔心之後局勢會混亂，認為當時趙是國民黨的重要立委，朱自己是民進黨的重要立委，兩人應該合作，來穩定這個局勢，肯定朱「是一個以大局為重的人」。

民進黨 台灣 蔣經國

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