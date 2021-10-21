「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

陳文茜身體健康狀況這陣子每況愈下，陸續出現水腫、虛弱、喘、心律不整、免疫攻擊血管出血等問題。她在臉書 分享，日前意外在家中暈倒，竟是愛犬「西西里島」救了她一命。

陳文茜公開撰文感謝「救命恩人」西西里島，「兩個星期前，我想讓自己動一下，不要一直躺著休息，剛好後院水池布袋蓮長太大，水芙蓉太集中，我把幾個盆子移動了一下，蹲下身、站起來，也不過一會兒，眼前一片黑，昏倒了。」

她的助理即趕緊扶著她躺在後院旁的浴室，此時的陳文茜已經半失去知覺。「半醒時（助理評估約8分鐘左右）以為自己在醫院，心裏正吶悶這醫生為什麼用指尖一直抓我的鼻子，挺疼的。」等到她完全甦醒，發現自己正躺在家中，捏她鼻子的正是西西里島。

「她看著我倒下，助理緊張，她比他們還慌張。於是八分鐘內，一會兒咬我左耳，一會兒踩我身上咬鼻子，一會兒咬我右耳，她急得不得了，不斷的跳過來又跳過去。」振興醫院院長魏崢笑說：「她可能剛好幫妳做了CPR，因為她的體重六公斤，在妳身上踩來踩去，跳過來跳過去，正好恢復妳的血液循環。」

西西里島變得不像平日那麼調皮搗蛋跳上跳下，而是學會靜靜陪伴她。此後只要她在一樓泡湯，西西里島一定如死守四行倉庫般，守在浴缸旁。陳文茜坦言「從來沒有想到她會是我人生中的救命恩人」，現在更感謝狗狗們對她如此愛護。