蔡英文論文案挨告 彭文正滯美恐通緝

彭文正。(本報資料照片)

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文「論文真偽」被訴誹謗，台北地方法院昨天開庭，滯美未歸的彭跨海遞狀稱唯一抗辯是蔡為假博士。不過，公訴檢察官劉承武認為，彭在美國 故意不接受審判，聲請拘提、通緝 彭文正。

劉承武說，彭文正在美國故意不接受審判，被告出庭乃天經地義，彭無正當理由拒不出庭，擺明要拖延訴訟，且有逃亡的可能，加上無固定居住所，有刑事訴訟法上逃亡之虞的事由，因此聲請拘提彭文正。

彭文正的狀子「假博士告真博士」稱「兩年前的今天，我親自到英國倫敦 大學和倫敦政經學院搜尋蔡英文1983年的論文，結果連個論文編號都找不到……，你們憑傳真、影印和電子郵件就要縱放詐騙犯並入我於罪嗎？」

劉承武說，彭文正被訴誹謗，案子有特殊性，彭有無實質惡意？是否挾怨報復？不是律師團可代為陳述；此外，彭文正因討論「論文門」案在網路上有沒有因此刺激點閱率？有沒有製造網路流量？有沒有持續在獲利？要彭自己說明。

劉說，只有彭文正知道討論「論文門」案的真意為何，審問彭，才會知道彭有沒有扭曲事實，至於彭遞狀所稱因案遭遇「白色恐怖」、被跟監等，屬於「幽靈抗辯」，一切都得靠彭文正自行舉證。

劉承武說，法律規定被告藏匿、逃亡甚至可以發布通緝，法院已給彭文正充裕的時間回台灣出庭，依舉重以明輕法理，當然可以發拘票拘提彭文正、或者直接通緝彭。