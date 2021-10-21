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富邦金蔡明興染疫 兄暫代董座

台灣新聞組╱台北21日電
富邦金董事長蔡明興染疫，休假期間，由哥哥、現任董事蔡明忠暫代董事長職務。(本報資料照片)
富邦金董事長蔡明興染疫，休假期間，由哥哥、現任董事蔡明忠暫代董事長職務。(本報資料照片)

富邦金控董事長蔡明興驚傳自海外返台時確診新冠肺炎，企業大老闆經常在國外到處飛，防疫策略及染疫應變計畫備受關注，避免突破性感染確診影響公司業務推展，也考驗企業公司治理制度是否完善。

富邦金控昨天證實，蔡明興日前自海外返台，於機場採檢新冠肺炎確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好。內部已公告蔡明興休假訊息，並已依規定公告代理人，完善公司治理。富邦金控及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

富邦金控表示，公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定；相關媒體報導，對公司財務業務無重大影響。據了解，蔡明興自10月18日至10月31日休假，休假期間由前董事長、現任董事蔡明忠暫代董事長職務。

人稱「大董」的蔡明忠在2016年與弟弟、「二董」蔡明興互換職務，蔡明忠出任台灣大哥大董事長，辭任金控董事長但仍兼任金控副董事長，蔡明興則接任金控董事長並兼任富邦人壽董事長。2018年時金管會金檢發現，富邦金董事會提案若沒經過「副董」根本送不出去，違反「產金分離」原則，要求改正，蔡明忠因而請辭副董。

有別一般董事長職務由總經理代理，此次蔡明興隔離治療，蔡明忠立刻出馬代理，雖兄弟情深，但也凸顯家族金控的色彩。金管會則表示，根據公司法與公司治理原則，董事長因故無法執行職務，可以指定代理人，短期擔任董事長代理人是董事職權與功能之一，沒有違反產金分離原則。「非金融業」的董事，可在金控董座請假或缺位時「暫時」代理職務。

經常往返中國大陸的商總主席賴正鎰說，就算非疫情期間，大老闆在公司也都會有指定的代理人；在防疫上，他本身已經打了BNT疫苗，即使確診也是輕症，他平時除了戴口罩勤洗手，疫情期間也不亂跑，盡量減少應酬餐敘。

至於蔡明興後續健康狀況是否要重訊公布？金管會主委黃天牧表示，初步了解海外對於上市櫃公司負責人的健康資訊，某種程度是個人的隱私，是否要揭露或公布，由公司自己評估。

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