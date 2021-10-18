陳水扁問大選 鄭文燦：先有2022才有2024

桃園市長鄭文燦（左）17日接受前總統陳水扁廣播專訪，兩人談下屆總統大選選情。（記者林巧璉／攝影）

前總統陳水扁 昨天邀桃園市長鄭文燦上他主持的廣播節目，拚命追問「2024會當候選人嗎？到底會不會缺席？」鄭表示不管什麼職務都全力以赴，並強調2022要先通過才有2024，黨內雖有競爭，但也有一致對外精神，「一個團隊一個目標」。

陳水扁說，時下流行超前部署，問鄭文燦觀察2024會是什麼局？南北戰爭？新桃之戰？還是桃園內戰？鄭文燦表示，入黨30多年看過許多黨內競爭，長扁、四大天王之爭，蔡英文 總統和蘇貞昌院長從競爭到走向蔡蘇體制…他臆測，2024有可能是兩組軸線，也可能加上民眾黨這第三方。

鄭文燦沒給直接答案，阿扁追問「到底會不會缺席？」鄭還是不鬆口，先說他2004年、2008年分別當過陳水扁、謝長廷競選總統發言人，試圖四兩撥千金，阿扁再犀利提問「2024當候選人嗎？」鄭語帶保留說，要先有2022才有2024。

陳水扁也問鄭文燦，「蔡英文總統說你是周瑜，副總統賴清德 說你是張無忌，你認為哪個比較像真正的你？」鄭文燦說，覺得自己比較像張無忌，因為肯負責任也不會記仇。

專訪中也談及鄭文燦童年時期、參與野百合學運、如何追到太太等。鄭文燦說，他有7個兄弟姊妹，家境清苦，小四開始到磁磚廠打工，小六畢業存1800元台幣，過年包100元紅包給阿嬤（奶奶），阿嬤感動落淚。阿扁問，為何薪水不是給媽媽？鄭說，住家空間小，他一直跟阿嬤睡，祖孫感情特別好。