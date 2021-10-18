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台16歲少年擊敗大陸選手 奪世界將棋冠軍

記者巫鴻瑋／新竹18日電
張京鼎（左）年紀雖小，卻因棋路沉穩、氣勢強烈，讓不少清大將棋社成員留下深刻印象。（圖：清大將棋社提供）
張京鼎（左）年紀雖小，卻因棋路沉穩、氣勢強烈，讓不少清大將棋社成員留下深刻印象。（圖：清大將棋社提供）

年僅16歲的台灣將棋天才張京鼎，17日在第八屆國際將棋大賽中，擊敗來自中國上海的許衎昀，奪下世界冠軍，消息傳回台灣清華大學，一直由張京鼎客座指導的清大日本將棋社成員們感到十分興奮，也認為非常與有榮焉，直呼他能贏其他世界好手真的非常不容易。

張京鼎從國中開始僅靠兩年自學，棋力就達到81業餘六段，被台灣將棋界公認為是目前台灣將棋第一人，他更在17日奪下國際將棋大賽的優勝，他在臉書發文感謝好友們的支持，還表示「奪冠的瞬間手機通知一直響」，更獲得與日本將棋天才藤井聡太進行表演賽的資格。

曾與張京鼎對弈過的清大將棋社前社長陳冠儒透露，張京鼎國中時期就已經嶄露頭角，當時張京鼎第一次來清大下棋就讓人對他留下非常深刻的印象，甚至訝異張京鼎年紀輕輕就有非常強烈的氣勢，而且棋路也十分沉穩，從對弈過程中就可以感受到他強烈的信心。

清大將棋社表示，他們一直以來都與張京鼎保持非常密切的互動，且張京鼎也會前來參加社課進行觀念講解與下指導棋，甚至協助清大將棋社推廣，來參加社團活動的成員已不僅侷限校內學生，因此這次張京鼎獲得世界冠軍他們也與有榮焉，也希望能讓更多人見識台灣將棋活動的實力與能見度。

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