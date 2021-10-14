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余光中翻譯論集在台問世 看見「翻譯家余光中」

記者陳宛茜／台北14日電
「翻譯乃大道，譯者獨憔悴：余光中翻譯論集」是台灣首本余光中翻譯論著。(圖：九歌出版社提供)
「翻譯乃大道，譯者獨憔悴：余光中翻譯論集」是台灣首本余光中翻譯論著。(圖：九歌出版社提供)

詩人余光中辭世近四年，「翻譯乃大道，譯者獨憔悴：余光中翻譯論集」上月出版。中研院歐美所特聘研究員單德興表示，大陸與香港已出版三本余光中翻譯論集，台灣卻遲至余光中辭世後，才有首部翻譯論述專著出版。「一般讀者只知『詩人余光中』，卻不知『翻譯家余光中』。」他期待藉此書彰顯余光中「翻譯家」的地位。

余光中寫詩、散文、書評與翻譯，曾自評「寫詩，是為了自娛。寫散文，是取悅大眾。寫書評，是取悅朋友。翻譯，卻是取悅太太。」單德興透露，余光中的翻譯初體驗也是因為師母范我存。

單德興表示，1952年，余光中在范我存家中讀到范的表哥從美國寄來的「生活雜誌」，上頭登著文豪海明威寫的小說「老人與海」，興起翻譯之念。但他當時翻譯的書名是「老人與大海」，讓兩個名詞對仗。

「余光中翻譯論集」精選余光中37篇翻譯論述，時間橫跨70年。本書由余光中女兒余幼珊編選。她在後記中提到，母親范我存要求和女兒一起校對。她拿起老花眼鏡、從余光中書櫃中找出相關的書認真看稿，彷彿回到70年前為摯愛謄寫譯稿的青春歲月。

譯者在台灣地位不高。單德興說，余光中一輩子致力提升譯者地位、將翻譯當作「社會教育」。他於大學任教時舉辦全校翻譯比賽；每次舉辦梁實秋文學獎翻譯獎，余光中不只當評審，更發表論述得獎作品的文章，藉此把大學講堂的翻譯課推動到社會。

圖為今年4月中山大學舉辦「無鞍騎士頌─余光中與臺灣現代藝術特展」開幕典禮，余光中...
圖為今年4月中山大學舉辦「無鞍騎士頌─余光中與臺灣現代藝術特展」開幕典禮，余光中遺孀范我存女士（左）和女兒余季珊（中）、余幼珊（右）與舊照溫馨合影。(本報資料照片)

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