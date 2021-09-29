鈕承澤要被關了 性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

鈕承澤確定要入獄4年定讞。(本報資料照片)

導演 鈕承澤3年前涉在家中性侵 劇組女助理不認罪，一審審理時他和被害人和解盼獲緩刑，但法院認定他無悔悟之心，依強制性交罪判他4年徒刑，二審也維持判4年；案經上訴，最高法院今駁回上訴，鈕承澤確定要入獄4年定讞。

鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子，2018去年11月23日劇 組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同被害女子到場。隔日凌晨，劇組離開鈕承澤住處，而被害女子被獨留在鈕的家中。

未料，鈕在劇組人員離去後，將女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入女子下體，因女子堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤才讓女子穿回衣物離開，女子事發後在室友陪同下到醫院驗傷報警。

鈕承澤在偵查階段想賠60萬元台幣給被害人遭拒，台北地方法院一審審理時給付「七位數」調解金，和女子簽署調解書。但鈕仍稱無犯意，盼緩刑，一審認為鈕稱二人有情愫，辯詞不可採，判刑4年。

二審認為，鈕承澤雖否認犯罪事實，但依卷內相關書證、物證、被害人主管證詞和驗傷證明，可證明鈕在2018年11月23日利用在住處聚會的機會，獨留被害人下來並性侵。

二審指出，性侵被害人遭侵害後，對外表現本就因人而異，沒有所謂「典型被害人」形象，卷內既然已經有性侵證據，不能以女方「事後沒有驚慌表現」就反推沒遭性侵，維持一審判決。

最高法院今認為原審認事用法無違誤，量刑妥適，因此駁回上訴，全案定讞。