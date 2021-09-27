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2000家庭因他免於哭泣 亞洲換肝之父陳肇隆行醫不藏私

記者蕭羽耘／台北27日電
「亞洲換肝之父」、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，26日於台北舉行「LIVE & FOREVER」新書簽書會。(記者蕭羽耘／攝影)
「亞洲換肝之父」、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，26日於台北舉行「LIVE & FOREVER」新書簽書會。(記者蕭羽耘／攝影)

擁有「亞洲換肝之父」美譽的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，行醫37年間，立下多項換肝創舉，在全球醫界舉足輕重。陳肇隆行醫之餘也種樹護地，創造永續循環，並在今年發行個人微傳記。有人形容，2000個家庭因陳肇隆免於哭泣，他醫術精湛卻不藏私，致力於換肝技術的精進，展現醫者仁心。

陳肇隆將換肝與種樹的人生況味，透過「LIVE & FOREVER」個人微傳記傳述，繼首場高雄簽書會圓滿落幕後，台北場簽書會26日下午舉行，包含前立法院長王金平、資深媒體人陳文茜、台大前校長楊泮池，及台北醫大前董事長李祖德等人，許多醫界、政界等人士與會出席。

行醫37年的陳肇隆今天在簽書會，將職涯分成3個10年。他說，第一個10年，完成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，領先日本等國家；第二個10年則帶動活體肝移植發展；第三個10年著重在經驗傳承、醫援海外。

新書欲分享「無私、超越、傳承」三大精神理念。陳肇隆回憶，他的首名病患是末期肝硬化患者，當時一台手術耗時32個鐘頭，如今完成手術已36年仍歷歷在目，因為那位患者食道靜脈瘤破裂，並大量吐血，陷入肝昏迷、休克，從內科加護病房直接推到手術室搶救。

而第一位捐肝者剛好有十二指腸潰瘍穿孔病史，腹腔極度粘黏，手術5小時，緊接著27小時的受肝手術，所幸病人在麻醉後逐漸甦醒，肝功能也恢復。

陳肇隆表示，即便以現在科技，當年的病患也需要10來個鐘頭的手術，能救的還是有限。因此，自己把醫療技術教給很多學生，就跟培育樹苗一樣，醫療是教人學問不該藏私，會毫無保留地繼續回饋國際社會。

陳肇隆在行醫間，訓練370位海外肝臟移植醫師，幫國內外推展肝臟移植高端醫療。另外，高雄長庚院區的9000多棵喬木，約5000棵由他育苗長成，他說，「任何事都像種樹一樣，Never too late，永遠不嫌晚。」

出席簽書會的王金平指出，自己與陳肇隆是同鄉，都是高雄人。許多病患的醫療、安排處理，都可以看見陳盡心盡力的身影，病人在他的精心醫治下得以恢復健康，同時獲得醫界許多人的敬重。

「2000個家庭因陳肇隆免於哭泣，影響數以萬計的人。」陳文茜說，陳肇隆是一位不藏私的人，致力於換肝技術的精進，身為醫師的天職，或許就像他一樣豪爽、不吝嗇教導，將醫術發揚光大。

陳肇隆行醫之路自長庚醫療體系發跡，任職過台北、林口、基隆，最終留在高雄紮根發展，在1984年開拓亞洲首例肝臟移植後，陸續完成台灣首例活體肝移植，37年共累積2000例換肝手術，以「5年存活率93%」創下全球最高紀錄，更成為日本漫畫、小說等故事藍本，足見精湛醫術深受海內外欽佩。

王金平 日本 台灣

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