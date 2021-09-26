收起張狂 陳昇找到人生準頭

陳昇（左二）帶著昔日軍樂隊同袍，在苗栗三灣的「出磺坑吊橋」上，大跳花式排舞。(圖：新樂園製作有限公司提供)

歌手陳昇縱橫歌壇33年，以平實歌詞與簡單旋律打造雋永的「昇式情歌」，如「最後一次溫柔」、「恨情歌」、「鼓聲若響」等，而在「新寶島康樂隊」演出時，本土語言的快歌混合異國曲風，讓他好像變了個人，宛如醉後胡言亂語般人來瘋；才華洋溢、言行狂放不羈是旁人對他的刻板印象，也是鐵粉對他著迷之處，陳昇回首自己的人生，直言：「40歲以前，我是個混球！」

幕後走向幕前 自認四十最惑

出身彰化溪州的陳昇，小時候的志願是畫家，出道前做過修車、電梯維修、美術設計等工作，曾三度投考唱片公司未錄取，直到1982年開始從事幕後製作，擔任劉家昌助理，而後出任齊秦、楊林等唱片製作人，累積經驗後嘗試音樂創作，1988年才推出首張專輯「擁擠的樂園 」，30歲正式出道，起跑點似乎晚了點，也因此在面對人生「第二個青春期」40歲時，他認為自己完全沒有「轉大人」，甚至對那時的記憶模糊，「我好像不是很喜歡40歲的自己，什麼四十而不惑，千萬不要相信這句話，四十是最惑的。」

凡事太過鋒利 不愛當年自己

陳昇認為自己的40歲包含著不可一世與大頭症，「40歲的時候，經濟能力、力道氣度、酒量、言語的鋒利啊，什麼東西都是在尖峰上，真的不是很喜歡那個樣子的我」，反而是50歲時才清楚自己是怎麼回事，就如同李宗盛的「山丘」唱的心境般，「40歲的自己，有什麼就直接做，比較會『他媽的！豁出去了！』」這句話很久沒講了，40歲時卻老是在講這句話，但生命不是只有豁出去而已，冥冥之中自己不知道準頭了，人生準頭有點走鐘」。

經歷暴力事件 找回陽光心態

2002年陳昇在夜店遭鄰桌客人砸傷頭部，不僅讓他動了開顱手術，也留下右手無力、麻痺的後遺症，醫生曾告訴他開過腦的人70%都會變得負面思考，「我還有後半人生，選那30%的陽光吧」，心態也因而轉為正面。出院後他看好友孫大偉、倪重華熱中鐵人三項，也開始練習鐵人三項，迷上騎單車、游泳 ，也養成每日游泳、每周騎車的運動習慣。

罹癌談論生死 不忘告別摯愛

62歲的他，去年罹患口腔癌，開刀治療恢復良好，罹癌後不避諱談論生死，除了手術前曾託付弟弟將他骨灰撒綠島海裡，後來也考慮葬到北海道函館有著花園與美麗夕陽的華人 公墓；他在術後13天寫了篇長信，託樂團成員阿文轉發群組告知病情，讓新寶島康樂隊老搭檔阿Van只能隔空操碎心，直言想扁他；談到如果人生只剩一天想做什麼？陳昇說：「當然馬上跑去跟至親、摯愛說一說，這次交給阿Van的信，就是跟大家說『謝謝你們，我這生滿酷的』。」

揮灑青春 走過一遭才學乖

「40歲左右很張狂的情況下，真的會走一個怪怪的路」，去了不該去的地方，認識不該認識的人，也因為發生暴力事件後，讓陳昇轉念迎向光明，他從不會告訴或教導別人人生該怎麼走、該如何改變，曾有一些很睿智的長者跟他說：「『我們都知道（會出事），就你自己不知道』，但也沒辦法把我勸回來，因為路要自己走過一回才會學乖。」

陳昇把40歲買的Infiniti的QX4跑車留到現在，前後修了23年，就是為了以車印證自己，「當時開這麼屌的車，我如果不把它留著對照自己，開什麼名車也沒有意義；把老車留著是照鏡子，因為你的時間愈來愈少，做事要愈來愈精準，不是靠一口氣去賭命」，而他人生貴人就是麗風錄音室老闆徐崇憲、滾石董事長段鍾沂和滾石總經理段鍾潭，「10年前的我和10年後的我，他們就盯著我看，我也會盯著他們的反應，去思考妥不妥當」。

問到他40歲時的座右銘？陳昇打趣：「40歲沒有座右銘，都靠睪固酮素做事，我很強、就像哥倫布發現新大陸一樣衝啊，哪需要什麼座右銘，現在更不需要座右銘，前方就在那，一不小心就會到盡頭，只能好好滑。」人生是自己的，不管多困難、曲折或荒唐，最真實的還是自己走過一遭，並從中修正腳步才是王道。

赤子有夢 拒讓自己走下坡

陳昇熱愛單車、游泳，甚至曾有想開帆船環遊世界的夢想，心態年輕、充滿活力，談到何時覺得自己老了？他說：「從50歲以後，酒量變得很糟，60歲以後有次寫歌，看到手上有斑了。」

他談到2006年的作品「去年在北海道」，描述與阿公、爸爸、小叔、兒子等7名男人同遊北海道，還把阿公、爸爸拉去拍「魚說」專輯中「緋聞」MV，「我現在看我的手，就是當年我爸爸的手，60歲開始出現斑，寫作盯著自己的手，這東西是不可逆、必須面對的，要生氣嗎？要悲傷嗎？」，他打趣很多人會問他「如果可以回到過去，想做什麼改變？」他說：「我現在只要把剩下的，用經驗過好一點就好了，我絕對不要再回到過去的荒唐歲月。」

陳昇這次在新寶島康樂隊推出新專輯「剪剪花」，找來當兵時的軍樂隊同袍一起演奏，當年42名隊員走了6名，也讓他驚覺要重新把老戰友集合起來，不然會懷憂喪志，「很多人50歲以後就一路走下坡，但人生不是這樣，我們還要去哪裡、幹什麼事。」看著隊友因中風、手指不靈光，卻仍精神抖擻完成錄製，陳昇感動落淚，發願要帶著老隊友去檀香山、鹿兒島，與當地樂隊交流，「這就是台灣精神！有些東西不做，這輩子就做不了。」