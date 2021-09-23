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王力宏自主健康管理期聚餐違禁令 被罰1萬元

記者胡瑞玲／台北23日電
王力宏（右二）和朋友聚會，違反自主健康管理規定。（取材自Instagram）
王力宏（右二）和朋友聚會，違反自主健康管理規定。（取材自Instagram）

藝人徐若瑄16日在社群分享舉辦茶泡飯宴會，為從美國返台隔離14天出關的王力宏接風，在場還有「黑范夫妻」與資深音樂人陳子鴻；但王力宏依照規定隔離結束後，還需要進行7天的自主健康管理，網友質疑群聚根本違反規定，台北市副市長黃珊珊則表示，會依照相關裁罰基準裁處，北市衛生局22日表示，將對王力宏裁罰1萬元台幣（約360美元）。

徐若瑄(右)日前親自下廚替王力宏接風，卻違反防疫規範。（取材自Instagram...
徐若瑄(右)日前親自下廚替王力宏接風，卻違反防疫規範。（取材自Instagram）

徐若瑄16日在社群平台發文寫道：「慶祝王力宏隔離出關，和老友們簡單相聚，做茶泡飯給好友們吃很開心。」還放上倒茶影片與粉絲們分享。照片中，只見王力宏臉上仍留著些許鬍鬚，不過帥氣感依舊；而范范也與黑人一同同框，難得露面的范范看起來氣色不錯。

不過有民眾檢舉，王力宏居家隔離14天後，仍有自主健康管理七天，但解隔離後卻馬上和朋友聚會，明顯違反規定。

反彈聲浪一出，徐若瑄和王力宏分別透過Instagram和臉書公開致歉。

據指揮中心表示，王力宏確實已違反規定，依傳染病防治法第67條、69條、70條，可裁處最高新台幣30萬元台幣罰緩。

台北衛生局表示，針對王力宏違反自主健康管理與友人聚會一事，將處1萬元台幣罰鍰。

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